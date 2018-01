Accrochage entre deux avions sur le tarmac de Pearson: les passagers sains et saufs, mais un membre des services d’urgence transporté à l’hôpital

TORONTO - Deux avions sont entrés en collision sur le tarmac de l’aéroport Pearson de Toronto, vendredi, peu après 18 h. Tous les passagers ont été secourus et conduits en sécurité à l’intérieur du terminal où est survenu l’incident.

Un Boeing 737-800 de WestJet et un appareil de la compagnie Sunwing ont été impliqués dans l’événement.

Selon WestJet, son avion qui arrivait de Cancun avec 168 passagers et six membres d’équipage à bord, était immobile et attendait à la porte, pour le débarquement, lorsqu’il «a été heurté par un avion de Sunwing qui quittait la porte».