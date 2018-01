Des organisations musulmanes demandent une journée nationale contre l’islamophobie

Les communautés musulmanes du pays demandent au premier ministre Justin Trudeau de faire du 29 janvier, jour de la tuerie de la grande mosquée de Québec, la «Journée nationale du souvenir et d’action contre l’islamophobie».

Une lettre signée par le directeur général du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), Ihsaan Gardee, a été envoyée directement au bureau de Justin Trudeau dans le cadre du premier anniversaire de l’attaque perpétrée le 29 janvier 2017 contre la mosquée de la ville de Québec.

«Un an après ces tristes événements, les communautés musulmanes canadiennes sont toujours bouleversées par ces horribles attentats qui ont coûté la vie à six hommes musulmans qui étaient en train de prier dans leur mosquée – des pères, des maris et des fils – et qui ont fait de nombreux autres blessés graves», relate M. Ihsaan, qui souhaite un décret rapide – avant le triste anniversaire du massacre, dans trois semaines.

«Un tel geste, de la part de votre gouvernement, permettrait aux Canadiens de ne pas oublier les victimes des attaques et au public de mieux comprendre les risques associés à la haine.»

Des dizaines d’organisations musulmanes canadiennes et plusieurs partenaires communautaires ont cosigné la missive, qui se veut une demande officielle au bureau du premier ministre pour que le 29 janvier soit décrété journée de commémoration annuelle de la tuerie de la grande mosquée de Québec. Le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) fait partie des signataires.

Extrémisme

La communauté musulmane craint également la «montée des groupes extrémistes, qui continue de poser une menace à la sécurité» des institutions et des congrégations musulmanes canadiennes.

«Il est crucial que nos dirigeants s’opposent fermement [à] l’islamophobie et [aux] agents de sectarisme qui cherchent à provoquer la division haineuse entre les Canadiens et les citoyens musulmans», lit-on dans la lettre.