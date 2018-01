La ministre Bennett déçue que la sénatrice Lynn Beyak puisse encore sévir

OTTAWA – La ministre canadienne des Affaires autochtones s’est dite déçue, vendredi, que la controversée sénatrice Lynn Beyak jouisse encore des privilèges liés à son poste, au lendemain de son éjection du caucus conservateur.

«Nous trouvons décevant que la direction et le caucus conservateurs continuent d’autoriser la sénatrice Beyak à utiliser sa position au Sénat et ses ressources pour épouser ses opinions mal informées et offensantes sur l’histoire du Canada», a affirmé Carolyn Bennett, dans une déclaration officielle.

Le cabinet de la ministre n’avait pas répondu en début d’après-midi à une demande de précision à savoir si Mme Bennett croyait que Lynn Beyak ne devrait tout simplement plus siéger au Sénat.

Lynn Beyak a été exclue du caucus conservateur au Sénat et, par conséquent, du caucus national du Parti conservateur du Canada, jeudi soir.

Nommée par les conservateurs en 2013, la sénatrice avait d’abord crée la polémique en mars dernier en disant que «des bonnes choses» étaient arrivées dans les pensionnats autochtones. Elle en avait remis une couche en septembre en suggérant dans une lettre que les membres des Premières Nations devraient échanger leur carte autochtone pour la citoyenneté canadienne et ainsi s’intégrer à la société.

La goutte qui a fait déborder le vase chez les conservateurs en ce début d’année est une série de publications sur le site internet de la sénatrice, dont des lettres racistes au sujet des autochtones.

«J'ai demandé à la sénatrice de retirer ce contenu de son site web. Elle a refusé», a indiqué jeudi soir le chef conservateur Andrew Scheer dans un communiqué expliquant le renvoi de Mme Beyak.

Selon la ministre Bennett, cette position ne va manifestement pas assez loin. «Sa nomination par les conservateurs lui [permet] de continuer à utiliser les ressources parlementaires pour valider les opinions de ceux qui refusent d’accepter la vérité et propagent la désinformation qui continue à nourrir le racisme dans notre pays», a-t-elle dit dans sa déclaration.