La «bombe météo» paralyse l’est du Québec

L’est du Québec était paralysé vendredi par la « bombe météo » venue de la côte Est américaine. Des rafales dépassant les 100 km/h et des accumulations de neige allant jusqu’à 40 cm ont isolé la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent du reste du Québec, alors que des débordements côtiers ont causé de lourds dommages à Matane-sur-Mer.

« C’était l’enfer. Je n’avais jamais vu de vagues fortes et intenses comme ça, je pensais que les vitres allaient casser, ça n’arrêtait pas. C’était impressionnant et terrifiant, a décrit Diane Bellemare, qui réside en bord de mer depuis plus de 25 ans. Notre abri de spa et ses portes-patio sont complètement détruits. Notre terrain est un vrai champ de bataille! », illustre la femme de 64 ans.

Photo courtoisie Jérôme Landry

C’était en pleine nuit, vers 4h. Un de ses voisins, André Gauvin, a vu les puissantes vagues fracasser des fenêtres et inonder son sous-sol, faisant partie des 13 personnes qui ont dû être évacuées par la municipalité et la sécurité civile. Une vingtaine de résidences auraient été touchées. Des évacuations ont aussi été nécessaires pour les mêmes raisons à Chandler.

Bien que ces sinistrés sont habitués aux foudres des marées et des vents, cette tempête, disent-ils, était « intense ». « C’est dans les plus fortes qu’on a eues », raconte M. Gauvin, qui y habite depuis 17 ans, relocalisé dans un hôtel de Matane.

Photo Cédric Bélanger

Routes fermées partout

Dès la soirée de jeudi, la neige abondante et les vents violents ont rendu les routes impraticables un peu partout dans l’est du Québec.

« À partir de La Pocatière jusqu’à Gaspé, c’était une fermeture quasi généralisée du réseau routier. C’est une situation qui n’est pas fréquente, mais qui n’est pas exceptionnelle non plus », a résumé Guillaume Paradis, porte-parole du ministère des Transports.Tant l’autoroute 20 que la 132 ont complètement été fermées à la circulation sur des centaines de kilomètres pendant de nombreuses heures. Toute la Gaspésie y a goûté.

Plusieurs routes de la Côte-Nord et même du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Charlevoix ont subi le même sort en raison de la poudrerie qui rendait la visibilité nulle.

« Il faut que les gens écoutent dans ces situations-là, parce qu’il y a tout le temps des dangers pour leur sécurité; c’est vraiment des cas de vie ou de mort, soulève Jacques Bélanger, le directeur régional de la sécurité civile et de la sécurité incendie Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine.

« Ce qui fait qu’on n’a pas eu trop de problèmes, c’est que les citoyens ne sont pas sortis sur les routes », a-t-il souligné en fin d’après-midi.

Photo courtoisie Jérôme Landry

Une autre journée difficile

Cette tempête « majeure », prévient Environnement Canada, n’a pas dit son dernier mot, surtout en Gaspésie. « Ça ne va pas s’améliorer rapidement, ce sera très compliqué au moins jusqu’à demain [samedi] soir », a soutenu Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

« Les vents vont rester tellement forts – des rafales à plus de 60 km/h sont prévues dans la nuit d’aujourd’hui à demain –, en plus d’autres accumulations de 5 à 10 cm, que les conditions routières vont rester exécrables pour les 24 prochaines heures, a-t-il ajouté. Vraiment, pour dire que la tempête est derrière nous, ce sera dimanche [demain]. »

« C’est sûr que dans les dix dernières années, ça va être dans les bonnes [tempête], a affirmé le maire de Matane, Jérôme Landry. Certains déneigeurs qui ont 25 ans d’expérience n’ont jamais vu autant de neige. [En raison des vents], elle s’est accumulée de façon impressionnante », a-t-il mentionné en mi-journée.

Photo courtoisie Jérôme Landry

Le froid intense revient

Cette « bombe météo » est accompagnée d’une chute des températures. La nuit prochaine [samedi à dimanche] s’annonce particulièrement froide un peu partout, alors qu’à Rimouski, par exemple, on pourrait y ressentir -34 avec le facteur de refroidissement éolien.

Au total, jusqu’à 50 cm pourraient tomber d’ici dimanche en Gaspésie, alors que les accumulations pourraient atteindre 40 cm dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans Charlevoix, c’est plutôt 15 à 25 cm au total qui doivent tomber.

Photo Cédric Bélanger

POURQUOI UTILISÉ LE TERME « BOMBE MÉTÉO » ?

« Il faut comprendre que c’est vraiment un terme météo qui existe, mais qu’Environnement Canada ne privilégie pas. En résumé, ça signifie le développement explosif et rapide d’une dépression, lorsque la pression centrale devient très basse. Ça va apporter des précipitations et des vents très importants et ça peut créer des débordements côtiers puisque, combiné aux périodes de fortes marées, ça va amplifier l’effet des vagues. »

- Amélie Bertrand, météorologue à Environnement Canada

