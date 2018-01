[QUIZ] 10 questions sur l'actualité de la semaine

Question #10

Quel est le nom de la tempête qui secoue l’Ouest de l’Europe?

photo afp

Jeudi, des vents violents et des bourrasques de pluie ont balayé l’Angleterre, l’Irlande, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France et l’Espagne, blessant des dizaines de personnes, perturbant le trafic aérien et privant des milliers de foyers d’électricité.