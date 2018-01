Mystérieuse explosion à Mirabel

Le mystère plane toujours sur les causes des explosions qui ont détruit une maison et transformé deux hommes en torche humaine en plus de brûler légèrement une femme à Mirabel vendredi.

Lili Lauzon a été réveillée vers 4 heures du matin par une série d’explosions chez ses voisins de la rue St-Michel à Mirabel. Elle a vu deux hommes dans la vingtaine sortir de la résidence, suivis d’une jeune femme.

« L’un des gars courait nu et était en feu comme une torche humaine. Il s’est roulé dans la neige pour éteindre le feu », a expliqué Julio Tavares.

Pendant que M. Tavares téléphonait aux pompiers, Mme Lauzon, sa conjointe, essayait de leur venir en aide.

Les trois blessés se sont ensuite réfugiés chez Isabelle Pilon, une voisine qui est infirmière auxiliaire.

Photo Stéphane Sinclair

Selon elle, les deux hommes étaient brûlés au premier ou au deuxième degré sur 90 % de leur corps.

« Ils ne parlaient pas vraiment. Ils étaient sous le choc et ont refusé les couvertures qu’on voulait leur donner. Ils ont marché par eux-mêmes pour se rendre à l’ambulance », a-t-elle dit.

Les deux hommes marchaient sans arrêt dans son entrée en attendant les ambulances. Selon les autorités, leur état était critique et on craignait pour leur vie.

La femme était brûlée à la tête et aux pieds, mais moins gravement que les deux hommes.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Rien d’explosif

Les policiers ne savent toujours pas ce qui a causé les explosions. « S’agit-il d’un acte criminel ou des résultats d’une pratique criminelle ? D’une cause accidentelle ? D’un chauffage d’appoint ? On n’exclut rien », dit Pierre Morel, porte-parole de la police de Mirabel.

Annie Therrien venait de déménager de cette résidence le 2 décembre.

« Ça fait peur, j’ai habité là avec mes enfants. Mais il n’y avait rien qui pouvait vraiment exploser. Pas de gaz, à moins que les nouveaux locataires y aient amené quelque chose », explique-t-elle.

Les trois victimes louaient la maison depuis le 9 décembre dernier.

« Il y avait beaucoup de va-et-vient. Ils faisaient le party, mais en même temps ce sont des jeunes, alors c’est normal qu’ils soient un peu sur le party », ajoute Julio Tavares.

Les deux hommes ont été transportés à l’unité des grands brûlés alors que la femme a été conduite à l’hôpital de Saint-Jérôme.

Les trois adultes n’étaient pas connus des autorités.

– En collaboration avec monjournal.ca