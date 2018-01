Un objectif illusoire

Face au Lightning, le Canadien a fait la preuve qu’il peut rivaliser avec les meilleures formations un soir donné. Pourvu qu’il se donne la peine de mettre l’intensité et l’effort.

Au terme de cette victoire de 2 à 1 en tirs de barrage, jeudi, Claude Julien a indiqué avoir interpellé ses meneurs en faisant appel à leur fierté. Il a ajouté qu’il avait senti que le moment était bien choisi pour poser ce geste, que s’il l’avait fait un peu plus tôt, ses hommes n’auraient peut-être pas ressenti le même sentiment d’urgence.

Donc, il aura fallu 40 matchs, une 14e place dans l’Association de l’Est et une 28e position au classement général pour que les joueurs du Tricolore sentent qu’il était temps de se grouiller le derrière ! Il faut croire qu’il y en a qui ne sont pas trop nerveux.

« On ne devrait pas modifier notre style pour s’ajuster à nos adversaires. On devrait toujours jouer comme nous l’avons fait ce soir contre le Lightning. Nous savons ce que nous pouvons accomplir lorsque nous utilisons notre vitesse, que nous fabriquons des jeux et que notre gardien fait les arrêts clés », a d’ailleurs souligné Alex Galchenyuk, jeudi soir.

La foi ne permet pas tout

La conséquence de ce manque d’empressement, c’est que le Canadien doit maintenir un taux de victoires avoisinant les ,700 pour espérer obtenir son billet pour le bal printanier.

« Gagner deux matchs sur trois, c’est un beau défi et ça se fait très bien, a déclaré Phillip Danault plus tôt cette semaine. C’est sûr que tout le monde doit y croire. Si personne n’y croit, ça ne fonctionnera pas. »

On dit que la foi déplace des montagnes. Mais il y a tout de même des limites à ce qu’elle peut permettre d’accomplir.

Seulement deux équipes ont maintenu une fiche supérieure à ,700 au cours de la première moitié de la saison : le Lightning et les Golden Knights. Un autre obstacle se dresse devant le Tricolore. Cinq équipes le séparent du huitième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

Il faudrait tout un miracle pour que toutes ces formations connaissent moins de succès que les Montréalais au cours de la deuxième portion du calendrier.

Pas le droit à l’erreur

Max Pacioretty, à condition qu’il demeure à Montréal, devra retrouver sa touche. Jonathan Drouin devra se mettre en marche, que ce soit au centre ou à l’aile. Les deux piliers du Canadien n’ont inscrit que deux buts chacun au cours du deuxième quart de saison.

Si noble qu’elle puisse être, la contribution du quatrième trio n’est pas celle qui doit mener l’équipe à la victoire. Nicolas Deslauriers, Daniel Carr et Andrew Shaw ont beau mettre la pédale au plancher chaque fois qu’ils sautent sur la patinoire, leur production ne doit venir qu’en soutien.

Au moins, Carey Price a retrouvé sa touche. Depuis le retour après sa blessure, il a conservé une moyenne de buts alloués de 2,38 et un taux d’efficacité de ,929. Parmi les gardiens qui ont disputé au moins neuf rencontres au cours de cette période, l’homme masqué du Canadien occupe le quatrième rang de cette dernière colonne.

Pas mal pour un gardien dont la brigade défensive a des allures de passoire. Pas mal non plus pour un homme qui n’a pas droit à l’erreur. Lors de 10 des 17 présences de Price devant le filet, ses coéquipiers ont été incapables de marquer plus de deux buts.