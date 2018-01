Voici 5 endroits qui vous feront aimer l'hiver et le froid

On chiale, on chiale, mais c’est quand même chouette, l’hiver, quand on se décide à enfiler nos combines et à aller jouer dehors!

Pour profiter des paysages enneigés et du froid qui rosit les joues, rien de mieux que de patiner sur des sentiers glacés, de dévaler les pistes de ski, de s’isoler dans un petit chalet, de partir en raquette ou de visiter quelques-uns de nos «classiques».

Voici cinq incontournables qui valent la peine d’être (re)découverts cet hiver:

1. L’Hôtel de Glace, près de Québec

On en entend parler chaque hiver depuis 18 ans, mais y êtes-vous déjà allés, à l’Hôtel de Glace? Avec ses 45 chambres, son bar, sa chapelle et ses sculptures, c’est une oeuvre impressionnante qui vaut le détour. Cette année, on nous promet même une fontaine de glace d’où jaillira de l’eau chaude!

Envie d’une folie? Passez la nuit sur place. Vous avez notre parole: une fois qu’on est bien saucissonnés dans le sac de couchage fourni, on ne gèle pas. Il fait entre -3 et - 5 °C à l’intérieur des chambres grâce au pouvoir isolant de la neige. Ambiance unique garantie.

Visite : à partir de 20,99 $ (adulte) / Nuit: à partir de 219 $ par personne (en occupation double; spas et sauna inclus)

2. Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie

Vous n’avez jamais essayé la pêche sous la glace? Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ça fait 80 ans que les gens s’y rassemblent pour taquiner le petit poisson des chenaux. Entre la fin décembre et la mi-février, c’est plus de 500 chalets qui accueillent les pêcheurs et les visiteurs directement sur la rivière Sainte-Anne.

La fin de semaine, il y a des jeux gonfables et de l’animation sur le site (si vous n’aimez pas les clowns, allez-y plutôt en semaine).

Location de chalet et équipement: à partir de 25 $ par personne

3. Le Massif, dans Charlevoix

Si vous ne lancez pas un petit «wow» quand vous apercevrez le fleuve gelé du haut des pentes du Massif, c’est qu’il n’y a pas grand-chose pour vous impressionner. Au coeur de Charlevoix, Le Massif est connu pour ses pistes de ski alpin, bien sûr, mais saviez-vous qu’on y trouvait aussi des sentiers de raquette et de ski de fond, ainsi qu’une piste de luge de 7,5 km?

La descente en luge prend 2 h et se fait avec un guide et un casque!

Luge: 39,95 $ / Ski: 78 $ pour un billet journalier

4. Le Vieux-Québec

Le Vieux-Québec, ce n’est pas seulement pour les touristes. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’il est aussi populaire auprès des visiteurs, c’est parce qu’il est beau, romantique et charmant.

En hiver, on profite de la glissade sur la terrasse Dufferin, on patine à la place d’Youville ou sur les plaines d’Abraham et on flâne dans les rues du Petit-Champlain. Cette année, on surveille aussi les activités spéciales et expositions du Château Frontenac, puisqu’il fête ses 125 ans en 2018.

Et si on est plutôt du genre à boire du caribou, on planifie sa visite durant le fameux Carnaval de Québec, entre le 26 janvier et le 11 février.

Glissade de la Terrasse: 3 $ la descente (ou 10 $ pour 4)

5. Le parc national du Mont-Tremblant, dans les Laurentides

Saviez-vous que le parc national du Mont-Tremblant était le plus grand des parcs nationaux du Québec, qu’il faisait plus de 1500 km2 et qu’il était assez vaste et sauvage pour abriter une population de loups? Parfait pour profiter des grands espaces sans trop s’éloigner de Montréal.

Il y a beaucoup de kilomètres de sentiers offerts: 112 km pour le ski nordique, 48 km pour la raquette, 43 km pour le ski de fond, près de 23 km pour le «fatbike» et 6 km pour la randonnée pédestre sur neige.

Entrée au parc: 8,50 $ par jour (adulte)

