Isoler les coucous

Tiens, j’ai une idée de résolution que nous pourrions tous prendre, en 2018.

Et si on isolait les coucous ? Si on prenait nos distances avec les extrémistes qui empoisonnent le discours public ?

Si on les mettait hors jeu ? Hors d’état de nuire ?

Le printemps des coucous

Je viens de terminer la lecture d’un essai fascinant : Open to Debate – How William F. Buckley Put Liberal America on the Firing Line.

Intellectuel de haut calibre et figure de proue du mouvement conservateur américain dans les années 1960-1970 (il a fondé le magazine National Review et a animé Firing Line, une émission de débat qui penchait résolument à droite, pendant 30 ans), Buckley a réussi à rendre la droite respectable.

Comment ? En la purgeant des éléments extrémistes qui minaient sa crédibilité.

Les amateurs de complots, les ultra-religieux, les crinqués qui voyaient des communistes partout, les libertariens qui souhaitaient abolir les syndicats, les racistes qui luttaient contre les écoles intégrées, les homophobes, etc.

Avant Buckley, la droite américaine était un nid de coucous. Après, c’était un mouvement politique fréquentable.

On pouvait être en désaccord avec les mesures poli­tiques que ce mouvement proposait, mais au moins, il y avait place à la discussion. On pouvait débattre.

Je pense qu’on gagnerait tous à adopter l’approche de William F. Buckley.

Car des coucous, aujourd’hui, il y en a partout, dans tous les camps.

On pourrait même dire qu’on vit une sorte de printemps des coucous. Tu donnes un coup de pied dans une poubelle, et il y en a cinquante qui sortent en courant.

Faire le ménage

Je suis sûr qu’on peut être féministe sans croire qu’il faut réécrire le dictionnaire et abolir les sexes.

Qu’on peut être masculiniste tout en reconnaissant qu’il existe toujours une inégalité salariale entre les femmes et les hommes.

Qu’on peut être de droite et trouver Donald Trump inquiétant. Ou de gauche et trouver Manon Massé délirante.

Qu’on peut craindre la montée de l’islamisme sans voir un émule de Ben Laden dans chaque musulman. Ou être un militant antiraciste sans crier à l’islamophobie dès que quelqu’un ose dénoncer l’intégrisme musulman.

La meilleure façon d’aider la droite est de dénoncer l’extrême droite. Et la meilleure façon d’aider la gauche est de dénoncer l’extrême gauche.

Faire le ménage dans notre propre camp. Dénoncer les extrémistes, même ceux qui logent à notre propre enseigne.

Je suis sûr qu’on peut lutter pour les droits des minorités sexuelles tout en trouvant imbécile l’idée d’élever des enfants « non genrés ».

Et qu’on peut être multiculturaliste tout en trouvant stupide et dangereuse la déclaration de Justin Trudeau à l’effet que le Canada est un État postnational sans cœur ni « centre ».

Comme vous le savez, je prends la menace islamiste très au sérieux. Ce qui ne m’empêche pas de trouver que des groupes comme La Meute font partie du problème, pas de la solution.

Les yeux ouverts

J’aime les gens qui ont des convictions. Mais avoir des convictions ne veut pas dire entrer dans les ordres et mettre son jugement à « off ».

Les débats entre la droite et la gauche font avancer la société.

Mais on ne gagne rien à débattre avec des coucous.