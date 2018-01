Kurashev réduit le Phoenix en cendres

Depuis deux ans, les entraineurs des Remparts supplient Philipp Kurashev de lancer plus souvent la rondelle. Samedi, l’attaquant suisse a fait sien ce judicieux conseil!

À l’aide d’un lancer des poignets et d’un frappé, Kurashev a compté deux buts pour guider les Remparts de Québec vers une victoire de 4-1 face au Phoenix de Sherbrooke devant 9 034 spectateurs au Centre Vidéotron.

Kurashev s’est également fait complice du 20e but de la saison de son capitaine Matthew Boucher. Christian Huntley a aussi trompé à la vigilance du gardien Brendan Cregan.

Thomas Grégoire a réussi l’unique filet des visiteurs. Ce but était le premier accordé à forces égales par Antoine Samuel après 99 minutes, 4 secondes d’action dans son nouvel uniforme. Plus affairé que la veille, Samuel a reçu une trentaine de lancers, certains pas commodes du tout.

Les protégés de l’entraineur en chef Philippe Boucher complèteront leur exigeant week-end de trois matchs en autant de jours dimanche après-midi face aux Saguenéens de Chicoutimi, au Centre Georges-Vézina.

En deux lignes

Quand Kurashev a fait mouche lors de la 3e supériorité numérique de Québec en début de 3e période, il a mis fin à une séquence de 0 en 28 amorcée l’an dernier! Dimanche s’amorcera la séance de ballotage des joueurs de 18, 19 et 20 ans de la LHJMQ. Les gardiens Dominik Tmej, Olivier Chalifour, entre autres, seront admissibles à une réclamation...Les Remparts devront bientôt statuer sur l’avenir à court terme de l’attaquant de 16 ans Pierrick Dubé. «Je serai étonné que nous terminions la saison avec 14 attaquants. Pierrick a joué avec énergie à chacun de ses matchs depuis le début de la saison», a rappelé Philippe Boucher.

En récupération d’une intervention chirurgicale à l’épaule pour une blessure reçue au camp des Jets de Winnipeg, le défenseur de 19 ans Luke Green n’a toujours pas disputé un seul match avec le Phoenix depuis le début de la saison. Son retour au jeu est prévu au cours des prochaines semaines. La formation sherbrookoise était également privée des services des attaquants Marek Zachar (qui a défendu les couleurs de la République tchèque au mondial), Nicolas Roy, Simon Lefebvre et du défenseur Quinn Hanna...La Coupe Mémorial a été présentée à la foule avant la partie. Le tournoi du 100e anniversaire de ce trophée sera joué à Regina en mai. Dans la vidéo de présentation de l’évènement, on a vu plusieurs équipes soulever la coupe, mais les Remparts de 1971 et 2006 ont été omis...La direction des Remparts a salué la victoire d’Équipe Canada Junior et des membres de la LHJMQ actifs au championnat mondial.