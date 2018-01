Comtois a fait taire ses détracteurs

« L’an dernier, plusieurs personnes m’ont critiqué sur mon jeu. Certains m’ont dit que j’avais ralenti et que je n’étais plus le même joueur que j’étais. Même quand je suis arrivé au camp (d’Équipe Canada junior), personne ne me voyait faire l’équipe. J’ai fait mon chemin, j’ai écouté tous les conseils que j’ai pu avoir de la part des entraîneurs. Aujourd’hui, ça paie. Je peux leur mettre ma médaille d’or dans la face », a lancé tout sourire le seul Québécois au sein d’ÉCJ.

« Dès la première journée, tout le monde se parlait. Il n’y avait pas de clans. On est arrivé, moi, Sam (Harvey) et Drake (Batherson), et même si on était les trois seuls joueurs de la LHJMQ, personne ne nous a mis à part. On a formé une unité. Les vétérans avaient vécu ça l’an dernier et savaient que la ligne est mince entre gagner et perdre. Ils se sont assurés que tout le monde se sentait accepté, et ça nous a permis de développer une chimie. La preuve, les trios n’ont pas changé une seule fois dans le tournoi. »