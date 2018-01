Notre dossier complet sur la crise du verglas

La crise du verglas est encore le plus important et le plus coûteux désastre naturel de l’histoire du Québec.

Nommé chef pompier juste avant la crise du verglas Photo Magalie Lapointe

À 28 ans à l’époque, il a vu plusieurs de ses hommes tomber au combat. Pour lire l'article, cliquez ici.

Ce mois de janvier où tout s’écroula Photo Pierre-Paul Poulin

Voici le témoignage de l'ancien ministre de la Sécurité publique lors de la crise du verglas. Pour lire l'article, cliquez ici.

Hydro dit avoir un meilleur réseau pour affronter le verglas Photo courtoisie Hydro-Québec

Hydro-Québec a ajouté des pylônes antichute à son réseau de lignes de transport d’électricité pour limiter les impacts du verglas.

Pour lire l'article, cliquez ici.

Quand le Québec croulait sous la pluie verglaçante Photo courtoisie

La crise du verglas est encore aujourd’hui le plus important et le plus coûteux désastre naturel de l’histoire du Québec.

Pour lire l'article, cliquez ici.