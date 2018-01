Harvey près du sommet

Le projet autrefois ambitieux d’Alex Harvey de terminer dans le top 3 du Tour de ski n’est plus de la frime. En terminant troisième de l’avant-dernière étape, samedi à Val di Fiemme (Italie), il occupe ce matin le quatrième rang au cumulatif, à une seconde du podium.

Cette route vers le sommet se traduit maintenant autant au sens littéral que dans la souffrance que ne pourra éviter Harvey lors de la poursuite de 9 km en style libre d’aujourd’hui. Pour espérer avaler le Kazakh Alexey Poltoranin et le Russe Sergey Ustiugov, qui le devancent respectivement au classement par huit et une secondes, le match qui l’attend se jouera dans l’inhumaine ascension de l’Alpe Cermis.

« Mon avantage, c’est probablement le momentum. Je me sens de mieux en mieux à chaque course et les jambes sont encore fraîches. J’ai bien passé au travers des cinq premières épreuves (un sprint a été annulé mercredi à Oberstdorf). Je ne suis pas frais comme une rose, mais je ne suis pas trop entamé », nous a expliqué le skieur de 29 ans durant une séance de massage essentielle d’après-course.