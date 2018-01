Réal Béland reste fidèle à lui-même

Même à 46 ans, les fils se touchent encore dans la tête de Réal Béland. Son 4e spectacle, Faire semblant, est empreint de sa folie et surtout de plein de choses bizarres, comme des bruits de céleri, des photos de goberges et des imitations de hiboux.

« C’est ça qui me garde jeune, faire des affaires bizarres comme ça », a-t-il justifié samedi à la salle Albert-Rousseau, dont le nouveau spectacle était présenté une première fois à 16 h, et une seconde à 20 h

Réal Béland a laissé tomber ses personnages, comme le King des ados et La madame du sexe est dans l’enveloppe, au profit du stand-up et de quelques imitations hilarantes. Celles d’André Sauvé, de Janine Sutto, de son oncle de 95 ans, de l’accent haïtien, de son médecin et du rire de Jean-Philippe Wauthier ont eu leur effet.

Avec son numéro Les Fabuleux Soviets, Réal Béland nous avait promis quelque chose de surprenant. Il forme un duo de Soviétiques comiques avec son complice Stéphane Lefebvre, aussi coauteur du spectacle, avec qui il fait des jeux d’ombres sur l’écran de projection qui sert de décor.

Le retour de M. Latreille

La technologie a été brillamment utilisée, le numéro bien exécuté, mais l’effet comique n’est pas très grand.

Quant au thème du spectacle, Faire semblant, on le perd parfois entre les numéros qui sautent du coq à l’âne. Le sujet lui permet néanmoins de parler de ce qui lui tombe sur les nerfs, comme les pseudo-connaisseurs de vin. « Quand t’écoutes trop Curieux Bégin, tu deviens fucké ! »

Selon lui, même dans la nature animale il y a du « faire semblant », nous explique-t-il en pensant comme chien, gorille et hibou. Sa lecture des conversations « de chialeux » sur le web était moins réussie, avant qu’il ne déblatère sur différents jingles de pubs.

Pensez tout de suite à quelqu’un qui serait un bon candidat pour se faire prendre, car le malcommode M. Latreille est de retour. L’humoriste est tombé sur trois boîtes vocales en quatre appels, mais le segment improvisé a été savoureux. Beau moment lorsque l’homme piégé, plutôt âgé, a raconté avoir déjà vu en spectacle Ti-Gus, le père de Réal Béland.

L’humoriste a d’ailleurs entamé la dernière étape en expliquant comment son père le faisait rire, plus jeune, avec ses flatulences. En rappel, il s’est questionné sur le type d’humour de Dieu, qui a inventé le syndrome Gilles de la Tourette et les femmes fontaines, qu’il imaginait remplacer des bélugas dans le Saint-Laurent.

Réal Béland reste fidèle à lui-même dans ce spectacle. Un humour léger, toujours aussi étrange, qu’il faut connaître pour apprécier.

Sa fille en première partie

On a eu droit à une première partie musicale, plutôt rare avant un spectacle d’humour. Exception faite pour la fille de Réal Béland, Charlotte, 22 ans.

Bien sûr qu’elle a eu cette opportunité grâce à papa, mais la fille aînée du clan Béland est bourrée de talent. Seule avec sa guitare, sa voix sublime nous a chanté quelques-unes de ses compositions folk. Un mélange des sœurs Boulay et de Cœur de pirate qui fera sans aucun doute son bout de chemin.

Le Journal a assisté au spectacle de 16 h.