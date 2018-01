Résolutions 2018: fini les bols de nourritures pour minou

En ce début d’année, il est coutume de prendre des résolutions. En voici une pour votre chat : fini les bols ! Offrons-leur un peu d’enrichissement ! L’enrichissement pour un chat inclut tout ce qui peut stimuler son mental et son activité physique. Une des nombreuses façons d’y parvenir est de changer la façon de faire à l’heure des repas. Voici donc quelques propositions en ce sens.

Le « Thin Kat » de la compagnie québécoise Aikiou est un bol interactif à 19,99 $ et lavable au lave-­vaisselle. Le chat doit aller chercher la ­nourriture avec ses pattes à l’intérieur des fleurs ou sous les pétales. Cela aide aussi à réduire la vitesse ­d’ingestion, la régurgitation de nourriture trop vite avalée et la prise de poids de l’animal.

Le « Croquettier Senses 2.0 » de Catit, offert à 41,99 $, n’est ni plus ni moins qu’un ­labyrinthe pour la nourriture qui stimule votre chat mentalement, le faisant travailler pour obtenir sa nourriture.

Trois trucs gratuits pour ralentir la vitesse d’ingestion :

1. On lance les croquettes une à une et le chat doit faire l’effort d’aller la chercher à chaque fois. Idéal pour contrer le surpoids et ralentir la vitesse d’ingestion.

2. On découpe des trous et des fentes dans une boîte de ­carton fermée et on y installe les ­croquettes à l’intérieur.

3. En cachant quelques ­croquettes à divers endroits de la ­maison, on fait une chasse au « trésor » chaque jour. Votre chat devra donc se déplacer et chercher sa ­nourriture. Fini l’ennui !

Trois autres idées dans le même genre :

La balle distributrice de croquettes ­Multivet est une autre ­solution dans le même genre. On y insère les ­croquettes à l’intérieur et le chat doit faire bouger la balle pour que les croquettes sortent, une après l’autre.

Ce petit poisson à ­nourriture et à ­gâteries, de la ­compagnie AiKiou, permet aussi à votre chat de travailler un peu pour avoir de la nourriture.

Boîte en carton « Catamazing » trouvée sur Amazon (www.catamazing.com/)

Mon coup de cœur vétérinaire

Pecan et Macadamia

Pecan et Macadamia sont deux cochons d’Inde mâles présentement disponibles pour adoption à la SPCA de Montréal. Inséparable, ce duo est à la recherche d’une famille qui les adoptera ensemble. Un peu timides au départ, ils aiment bien explorer leur ­environnement et déguster plein de légumes ! Pour adopter ou devenir famille d’accueil, veuillez contacter ­exotique@spca.com.