Un rein en cadeau pour une nouvelle vie

Atteint d’un dysfonctionnement rénal, un homme de Québec soutient avoir reçu une « deuxième vie » en cadeau de la part de son père qui lui a fait don d’un de ses reins.

« Ça a créé avec mon père une relation que je n’aurais jamais eue si cette situation ne s’était pas produite. Ça m’a permis de vivre réellement », dit Jean-Christophe Nicolas.

L’homme âgé de 35 ans a reçu un diagnostic de dysfonctionnement rénal à l’âge de 11 mois. Son enfance fut notamment teintée d’infections urinaires à répétition et de traitements d’hémodialyse avant qu’une première greffe ne devienne inévitable, à l’âge de 13 ans.

« Mes reins ne fonctionnaient plus assez bien pour que j’aie une vie normale. Je ne pouvais plus rien planifier, plus rien faire parce que deux à trois soirs par semaine, j’étais en hémodialyse », raconte M. Nicolas.

Or, à la suite de la greffe rénale, M. Nicolas reçoit un diagnostic de « rejet chronique ». Adolescent, il doit reprendre les traitements d’hémodialyse avant que ses parents ne se portent volontaires pour lui donner un rein. « C’est mon père qui était le plus compatible. J’ai reçu l’un de ses reins en 1999, à l’âge de 17 ans », se remémore-t-il.

« Moment extraordinaire »

« La chirurgie est un moment extraordinaire, mais en un autre sens, je me souviens bien du visage de ma mère qui voyait partir son fils et son mari sur la table d’opération en même temps », relate M. Nicolas.

« Il y a toujours un risque. Je me souviendrai toujours du moment où les deux civières sont entrées l’une à côté de l’autre et où j’ai serré la main de mon père, ne sachant pas comment cela se passerait. Ce moment restera dans ma mémoire à jamais. C’est sans doute le plus beau cadeau qu’un parent puisse faire à son enfant. »

Un succès

L’opération a été un succès, selon Jean-Christophe, qui a souligné la « maturité de son rein » le 22 octobre dernier alors qu’il l’a reçu il y a maintenant 18 ans. « Je serai éternellement reconnaissant et, chaque année, on célèbre cela de façon différente », indique celui qui remercie son père de lui avoir faire le cadeau d’une « deuxième vie ».

« Je peux maintenant voyager, planifier, avoir des projets d’avenir, ne pas être toujours dans les contraintes en ne sachant pas ce qui va m’arriver. Je peux faire des activités normales sans trop me poser de questions, être un peu plus libre, oui. C’est comme une deuxième chance, une deuxième vie », partage le père de deux enfants qui soutient être néanmoins conscient qu’un risque de rejet plane continuellement au-dessus de sa tête.

Deux frères décèdent en attendant un cœur

Deux frères originaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean atteints d’une maladie cardiaque génétique sont décédés à six ans d’intervalle dans l’attente d’une greffe.

« C’est injuste. C’est terrible », confie Diane Paradis, la sœur des défunts, Yvan et Gérald.

Ces trois membres d’une famille de dix enfants ont hérité d’une maladie cardiaque génétique dont leur père était atteint, la cardiomyopathie hypertrophique. Un autre de leur frère en a souffert sévèrement avant d’en mourir, à l’âge de 9 ans.

« C’est une anomalie du ventricule gauche qui épaissit et ne cesse d’épaissir au fil des ans, jusqu’à rendre notre cœur non fonctionnel. C’est mortel », explique la dame qui a reçu une greffe de cœur en janvier 2012, neuf mois après avoir été inscrite sur la liste d’attente.

Morts dans l’espoir

Ses frères sont tous deux décédés alors qu’ils étaient dans la cinquantaine. La maladie a attaqué leur cœur à un point tel qu’ils ont dû se faire implanter chacun un cœur mécanique pour en supporter le fonctionnement déficient, tout en figurant sur la liste d’attente. Yvan Paradis souhaitait sa greffe du cœur depuis plus d’un an lorsqu’il a reçu son cœur mécanique en 2005, avant de mourir en juin de la même année.

« Il restait à Roberval et s’était rapproché à Québec dans l’espoir d’avoir un cœur. Il avait beaucoup d’espoir d’être greffé et on a perdu tous nos espoirs. On a trouvé ça bien difficile », partage sa sœur. « Sa fille Julie a reçu une greffe du cœur, il y a 15 ans, en raison de la même maladie. »

Quant à Gérald, il se trouvait sur la liste d’attente depuis plus de deux ans avant qu’on ne lui implante un cœur mécanique, à l’été 2011. Il est mort un mois plus tard.

« J’étais moi-même en attente d’une greffe quand il est décédé », révèle Mme Paradis, qui a alors eu peur de subir le même sort que ses frères. « Oh oui ! Surtout quand mon frère est mort en 2011. J’ai eu peur de me rendre là parce que, quand ils m’ont mise sur la liste d’attente, il me restait peu d’années d’espérance de vie. »

Contre toute attente, Diane Paradis a reçu un appel, en 2012, qui allait changer le cours de sa vie, alors qu’un cœur lui était réservé.

Un «héros discret» a donné une dizaine d’organes

Un quadragénaire décédé subitement à la suite d’un accident vasculaire cérébral en 2011 est devenu un « héros discret » aux yeux de sa sœur avec le don qu’il a fait de plusieurs organes et tissus.

« Beaucoup de vies se poursuivent dans cette mort-là et ça, ça n’a pas de prix », confie Nancy Boies. « J’admire mon frère qui est maintenant un héros discret. »

Foudroyé par un AVC

Un vendredi d’avril 2011, Régis Boies, de La Malbaie, a été foudroyé par un AVC. La famille de l’homme, alors âgé de 43 ans, a décidé de le « débrancher » le lendemain.

« Il avait signé sa carte de don d’organes. Ça n’a pas été difficile de convaincre le reste de la famille parce que les autres membres étaient pour cela », affirme Mme Boies.

Une fois le décès de M. Boies confirmé, son corps a été « artificiellement maintenu en vie » afin d’en préserver les organes. Selon la sœur du défunt, cœur, poumons, foie, reins, pancréas, cornées, os et peau ont été notamment prélevés et donnés.

« Le dimanche matin, nous avons reçu un appel de Transplant Québec nous disant que quatre personnes avaient été transplantées. Ce n’est pas une résurrection, mais il y a quelque chose de tangible après », dit Mme Boies.

Des nouvelles d’un receveur

D’ailleurs, près d’un an après le décès de M. Boies, sa famille a reçu une lettre de Transplant Québec alors que le receveur de ses poumons souhaitait la contacter. « On pleurait. C’est comme recevoir des nouvelles de ton frère. Il a dit que c’était un match parfait [...] qu’il avait attendu près de deux ans », relate Mme Boies.

Depuis, elle a signé sa carte et s’implique dans le Défi Chaîne de vie afin de sensibiliser les gens au don d’organes.

Elle soutient qu’il est non seulement important de signer, mais aussi de faire part de ses intentions à ses proches qui auront à prendre une décision pour le défunt.

Transplant Québec veut deux fois plus de donneurs d’organes

Transplant Québec souhaite doubler le nombre de donneurs d’organes afin d’éviter que des gens décèdent en attente d’une greffe.

Le Québec compte entre 160 et 170 donneurs par année, selon le Dr Matthew Weiss, directeur médical au don d’organes chez Transplant Québec, qui croit « fermement » que la province a le potentiel d’être « aussi forte » que l’Espagne, qui en répertorie près de 300 annuellement.

L’augmentation du nombre annuel de donneurs permettrait notamment de réduire les décès de gens en attente d’une greffe. Si les patients qui figurent sur la liste ont diminué du tiers depuis 2011, passant de 1264 à 841, une quarantaine sont morts dans l’attente, annuellement, ces 4 dernières années, soit environ un sur 20.

« Ça demeure préoccupant », remarque l’expert. Selon ce dernier, seulement 1 % des décès qui surviennent dans les hôpitaux se transforment en « donneurs potentiels ».

Afin d’atteindre ses objectifs, l’organisme est à mettre en place une base de données qui fournira les « indicateurs de performance » des hôpitaux pour cibler les endroits où le taux d’identification, de référence et de consentement pourrait être redressé.

Porte ouverte au don pédiatrique

La Société canadienne du sang ouvre la porte au don d’organes pédiatriques après avoir chapeauté un projet dirigé par des experts qui ont déterminé les lignes directrices canadiennes favorisant cette pratique.

« Il y aura plus d’organes transplantés, donc c’est un bénéfice pour ceux qui sont en attente », déclare le directeur médical au don d’organes chez Transplant Québec, Matthew Weiss.

L’expert a dirigé l’équipe qui a élaboré les lignes directrices canadiennes sur le don d’organes après décès cardiocirculatoire en milieu pédiatrique, ce qui était jusqu’ici impossible.

« J’avais une famille qui voulait faire ce type de don d’organes alors que son enfant allait succomber à la maladie, mais c’était impossible en 2013 », affirme le Dr Weiss, qui a dû refuser. « Nous ne disposions pas des ressources ni de l’expertise nécessaires pour soutenir le don après décès selon des critères circulatoires en pédiatrie. »

À la suite de ce triste événement, le Dr Weiss a collaboré avec 32 experts afin de rédiger des recommandations pour rendre ce type de don accessible aux enfants du Canada.

« Je souhaite que ce soit intégré dans la pratique de Transplant Québec comme dans les autres provinces et hôpitaux », déclare-t-il.

Dons d’organes

2016

841 personnes en attente

40 décès durant l’attente

480 personnes transplantées

2015

856 personnes en attente

43 décès durant l’attente

507 personnes transplantées

2014

993 personnes en attente

39 décès durant l’attente

442 personnes transplantées

L’organe le plus rare: le cœur

L’organe le plus facile à prélever et le plus en demande: les reins

Donneur le plus âgé: 88 ans

Donneur le plus jeune: 48 heures de vie