10 astuces pour maintenir vos résolutions toute l’année

Le début d’une nouvelle année est, pour plusieurs, le moment propice pour se donner de nouveaux défis et se fixer des résolutions. Saviez-vous que moins de 25 % des gens qui adoptent des résolutions les maintiennent ? 10 trucs pour maintenir le cap !

1. Donnez-vous un objectif précis et réaliste

Un objectif précis a plus de chance d’être atteint. Par exemple, au lieu de se donner comme objectif de manger plus de fruits, il est mieux de préciser : je veux manger 3 fruits par jour. De plus, l’objectif se doit d’être réaliste, perdre 15 livres en un mois ne l’est pas. Perdre 5 à 8 livres par mois l’est beaucoup plus et en se rapprochant de l’objectif, c’est beaucoup plus encourageant.

2. Divisez votre objectif

En divisant son objectif en actions plus petites qui permettent de l’atteindre, on obtient un meilleur succès. Par exemple, si vous voulez boire plus d’eau dans une journée, commencez par vous procurer une belle bouteille réutilisable, remplissez-la le soir en prenant soin de la jazzer un peu (agrumes, feuilles de menthe, etc.). Le matin, gageons que la bouteille sera particulièrement invitante.

3. Évaluez les pour et les contre de votre objectif

On conseille d’écrire les « pour » et les « contre » reliés à nos objectifs. Par exemple, si je veux perdre du poids, je pourrai inscrire dans la colonne des « pour » : j’aurai plus d’énergie, mon taux de cholestérol chutera, je pourrai jouer avec mes enfants plus longtemps... dans les « contre », je mentionnerai, je devrai surveiller ma consommation de desserts dont je raffole, je devrai limiter ma quantité de bières, etc. Pour que ça fonctionne, les avantages devront dépasser les désavantages.

4. Associez les actions à un moment précis

Si vous voulez manger plus de légumes, pourquoi ne pas vous dire qu’à vos deux pauses, vous allez en manger ? Une méta-analyse publiée en 2017 dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics a démontré qu’avec le temps, on associe l’action avec un moment précis de la journée, ce qui augmente les chances que le nouveau comportement se traduise en habitudes alimentaires.

5. Partagez votre objectif et vos progrès

Le fait de mentionner à un proche ou à ses collègues que vous avez de nouveaux objectifs santé peut vous encourager à persévérer. Dans une étude conduite en Californie, le fait de partager ses progrès régulièrement a permis à 70 % des participants d’atteindre leurs objectifs.

6. Embarquez vos proches dans l’aventure

Être soutenu par des collègues ou un proche permet d’accomplir ses objectifs santé plus facilement. Une étude publiée par l’American Psychological Association a démontré que les gens qui veulent perdre du poids ont plus de succès lorsqu’ils décident de le faire avec des proches ! Non seulement la perte est plus importante, mais le maintien du poids est aussi facilité.

7. Écrivez votre objectif sur une base quotidienne

Écrire quotidiennement son objectif dans un journal ou dans son agenda permet de persévérer plus longtemps. Ceux qui écrivent leurs objectifs tous les jours sont plus enclins à l’atteindre que ceux qui ne l’écrivent pas !

8. Éliminez les pensées noires et la culpabilité

Ce n’est pas parce qu’une petite chose ne va pas bien que la journée est gâchée. Il faut absolument éliminer cette pensée de « tout ou rien ». Rappelez-vous qu’un objectif ne devrait pas être noir ou blanc, les nuances de gris s’y retrouvent aussi ! Si vous avez mangé un beigne au bureau le matin alors que votre objectif était d’éliminer les sucreries, vos résolutions ne sont pas abandonnées pour autant. Revenez rapidement à vos bonnes habitudes sans afficher de culpabilité.

9. Brisez vos mauvaises habitudes

Pour intégrer un nouveau comportement alimentaire avec succès, il est important de se donner des outils pour nous aider à briser nos mauvaises habitudes ! Par exemple, si vous essayez de réduire votre consommation de viennoiseries et que vous marchez devant une belle pâtisserie chaque matin, les tentations seront au rendez-vous. Prenez tout simplement une autre route, tant mieux si elle vous fait marcher davantage.

10. Reconnaissez votre progression

Tenir compte de ses progrès est assurément motivant. Votre cardio s’améliore, vous n’êtes plus essoufflé en montant les marches ? Vous cuisinez davantage pour le grand bonheur de toute la famille ? Votre glycémie n’a jamais été aussi belle ? Voilà autant de facteurs qui vous encouragent à persévérer. Chaque fois que vous avez le goût d’abandonner, écrivez vos progrès sur une feuille et partagez-les avec vos proches !

► Rappelez-vous qu’une habitude ne se crée pas du jour au lendemain et qu’il faut se donner le temps nécessaire pour qu’elle fasse partie de notre quotidien. Bon début d’année, que la santé soit au cœur de vos priorités !