De jeunes espoirs qui ont épaté la galerie

Le Championnat mondial junior est maintenant chose du passé et, comme chaque année, des joueurs admissibles au repêchage en ont profité pour démontrer leur savoir-faire au monde entier. Le Journal dresse son bulletin de quelques-uns des meilleurs espoirs ayant participé au tournoi de Buffalo.

RASMUS DAHLIN

Défenseur | Suède

Photo Martin Chevalier

Statistiques

7PJ | 0 but | 6 passes | 6 points | +7

Les attentes étaient très élevées pour le défenseur suédois et il n’a pas déçu. Dahlin a été utilisé comme premier défenseur, passant en moyenne plus de 23 minutes par match sur la patinoire.

En fait, Dahlin n’a rien fait pour mettre en péril son statut de meilleur espoir pour le repêchage de 2018. Le défenseur a également été l’un des joueurs les plus en demande par les membres des médias. Dans un anglais qui s’est grandement amélioré par rapport à l’an dernier, Dahlin a répété ne pas être déconcentré par toute l’attention médiatique qui l’entoure.

« Que je sorte premier ou 100e ne me dérange pas », a-t-il assuré.

Évidemment, ses prouesses ont été remarquées par la majorité des gens qui ont suivi le Mondial junior. « Wow, il est talentueux ! Il est très calme avec la rondelle et possède un bon coup de patin. C’est ce que ce tournoi nous apporte chaque année, des joueurs de grande qualité comme lui », a louangé l’entraîneur américain Bob Motzko.

Dahlin n’a pas ramené l’or, mais il a été nommé meilleur défenseur du tournoi.

Note : 9/10

FILIP ZADINA

Ailier | République tchèque

Photo Martin Chevalier

Statistiques

7 PJ | 7 buts | 1 passe | 8 points | -4

Difficile de dire que Zadina a augmenté sa cote auprès des recruteurs, car elle était déjà très haute. L’attaquant tchèque a été une menace offensive tout au long du tournoi, particulièrement en avantage numérique. Il a terminé la compétition au deuxième rang des buteurs du tournoi avec sept, deux derrière Kieffer Bellows, des États-Unis.

Le joueur des Mooseheads d’Halifax a patiné majoritairement aux côtés du choix de première ronde des Hurricanes Martin Necas pendant le tournoi et les deux ont développé une belle chimie. « C’est un requin, il est affamé devant le filet et veut toujours marquer », l’a complimenté l’entraîneur tchèque, Filip Pesan.

Avant la compétition, Zadina était en lutte avec Andrei Svechnikov et Brady Tkachuk pour le meilleur attaquant de la cuvée 2018 de la LNH. À la lumière du tournoi qu’il a connu, il y a fort à parier que plusieurs recruteurs le placent maintenant devant les deux autres. Pour Zadina, toutefois, il n’a pas abordé le Mondial junior comme une vitrine pour se faire voir.

« Je suis bon et je le sais », a-t-il lancé, débordant de confiance.

Note : 8,5/10

BRADY TKACHUK

Ailier | États-Unis

Photo Martin Chevalier

Statistiques

7 PJ | 3 buts | 6 passes | 9 points | +6

Tkachuk a été exactement comme on le décrivait : un attaquant physique, efficace devant le filet et qui prend un malin plaisir à déranger l’adversaire. L’entraîneur Bob Motzko l’a jumelé à Casey Mittelstadt pendant le match extérieur face au Canada, au New Era Field, et les deux joueurs ont développé une chimie instantanée.

« C’est un chien enragé, l’a décrit Bob Motzko durant la compétition. Il est l’un des meilleurs joueurs de ce tournoi, il se présente chaque soir. Il a un gros impact sur notre équipe, j’espère que vous le voyez parce que nous, on le voit. »

Avec sa prestation au Mondial junior et la maturité qu’il a démontrée tout au long du tournoi, Tkachuk a conservé ses chances d’être le premier attaquant sélectionné en juin prochain.

« Rasmus Dahlin sera repêché premier, soyons honnête. Par contre, ensuite, il y a Svechnikov et Zadina et je pense que je suis dans l’équation », a-t-il mentionné.

On ne lui fait pas dire. D’ailleurs, il pourrait fort bien imiter son frère Matthew et faire le saut dans la LNH dès l’automne suivant son repêchage.

Note : 8/10

QUINTON HUGHES

Défenseur | États-Unis

Photo Martin Chevalier

Statistiques

7 PJ | 0 but | 3 passes | 3 points | +1

Le défenseur américain a débuté la compétition sur les chapeaux de roue, mais les choses se sont quelque peu gâtées par la suite. Après avoir été l’un des deux défenseurs les plus utilisés par Bob Motzko lors des deux premiers matchs des États-Unis, son temps de jeu a diminué graduellement par la suite.

S’il a démontré de belles aptitudes offensives, notamment en raison de son coup de patin digne de l’élite, il a été coupable de quelques bévues en défensive qui ont coûté cher aux Américains.

Motzko a par la suite mentionné qu’il voulait simplement que son défenseur retrouve sa confiance.

Lors de la ronde des médailles, il n’a reçu que très peu de confiance de la part de Motzko qui l’a utilisé environ 10 minutes par match lors des trois rencontres menant à leur conquête de la médaille de bronze.

Hughes demeure un excellent espoir pour le repêchage de juin prochain, probablement dans le top 10. À moins qu’il n’évolue dans la LNH l’an prochain, il sera de retour au Mondial.

Note : 7/10

ANDREI SVECHNIKOV

Ailier | Russie

Photo Martin Chevalier

Statistiques

5 PJ | 0 but | 5 passes | 5 points | +5

Malgré un temps de jeu limité, l’ailier russe a tout de même trouvé le moyen de récolter sa part de points.

L’entraîneur russe, Valeri Bragin, n’ayant pas la réputation de laisser beaucoup de latitudes à ses jeunes, Svechnikov a été l’un des attaquants les moins utilisés lors du tournoi.

Il a tout de même terminé avec cinq mentions d’aide, jouant notamment sur le même trio que l’excellent Klim Kostin.

Contrairement à Zadina ou Tkachuk, toutefois, il n’a pas obtenu la meilleure vitrine auprès des recruteurs en vue du repêchage.

« Je joue autant que l’entraîneur m’utilise. Je ne suis pas fâché ou triste de la situation. Bragin sait ce qu’il fait. Il y a un moment, toutefois, où il m’a utilisé en désavantage numérique et on s’est fait marquer. C’était mon erreur. Je ne pense pas trop à mon temps de jeu, je veux simplement tirer avantage le plus possible de la glace qu’on me donne », a mentionné Svechnikov en cours de tournoi au site officiel du tournoi.

Note : 7/10

RASMUS KUPARI

Centre | Finlande

Photo Martin Chevalier

Statistiques

5PJ | 0 but | 0 passe | 0 point | -1

Kupari en est un autre qui n’a pas obtenu beaucoup de confiance de son entraîneur. Toutefois, lors de ses quelques présences par match (il a disputé un peu plus de six minutes par rencontre), il a démontré de belles choses.

Rapide, il possède des mains habiles et une capacité intéressante à effectuer des jeux en espace restreint.

« C’est un excellent joueur, l’a complimenté son coéquipier finlandais Eeli Tolvanen. C’est un jeune joueur qui possède un lancer incroyable. C’est le genre de joueur des grandes occasions qui peut marquer des buts en prolongation ou dans des matchs importants. Sans aucun doute, il a un bel avenir devant lui. »

Kupari est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de centre de la cuvée 2018.

Son entraîneur avec la formation de Kärpat en Finlande a même mentionné récemment qu’il voyait en lui un mélange entre Sebastian Aho et Jesse Puljujärvi.

Note : 6/10