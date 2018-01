Des étudiants du collégial débattront à l’Assemblée nationale

QUÉBEC - Près de 145 étudiants du collégial se réuniront à l’hôtel du Parlement à Québec, du 8 au 12 janvier, à l’occasion de la 26e législature du Forum étudiant.

C’est le vice-président de l’Assemblée nationale, François Ouimet, qui présidera cette simulation destinée à initier les jeunes au travail parlementaire.

«C'est un rendez-vous important qui permet aux jeunes de mieux comprendre notre système parlementaire et de débattre de sujets qui les interpellent directement. Je suis toujours impressionné par la fougue et l'énergie qui les habitent pendant ces cinq jours de vie parlementaire», a déclaré M. Ouimet, dans un communiqué.

Issus de 26 collèges et cégeps de partout au Québec, les participants occuperont les rôles de député, de ministre, de président, de journaliste ou encore d'attaché de presse.

Au cours de cette simulation, ils débattront de trois projets de loi qu'ils auront préalablement écrits: un projet de loi sur l'encadrement du travail du sexe; un autre sur la libéralisation de la distribution d'alcool au Québec et enfin, un projet de loi sur l'apprentissage par l'implication communautaire.

Depuis 26 ans, le Forum étudiant a permis à plus de 3000 jeunes d’améliorer leurs connaissances du système parlementaire et des rouages de la démocratie québécoise, mais aussi d’acquérir des habilités en communication et d’accroître leur intérêt envers la vie citoyenne.