Deux gros lots d'un demi-milliard $ remportés coup sur coup aux États-Unis

La chance a vraiment souri à deux détenteurs de billets de loterie américains. Un des deux a remporté 559,7 millions $ US au Powerball samedi, tandis que l’autre a empoché 450 millions $ US au Mega Millions, vendredi.

Dans le cas du Powerball, le billet gagnant a été vendu dans un dépanneur de Merrimack, au New Hampshire. L'identité du gagnant demeurait à être déterminée dimanche, mais les promoteurs de la loterie ont assuré qu'un seul billet gagnant avait été vendu.

Sam Safa, le propriétaire du commerce où a été acheté le billet, recevra 75 000 $ US, a indiqué une porte-parole de New Hampshire Lottery. En entrevue avec le «Boston Globe», il a affirmé avoir plusieurs idées pour dépenser cette somme inattendue, incluant des rénovations dans son commerce et des vacances en famille.

Les gagnants au Powerball peuvent choisir de recevoir le gros lot sur une période de 30 ans ou d'un seul coup. Dans ce dernier cas, le gagnant recevra environ 350 millions $ US, a précisé le «Globe».

Aux États-Unis, les gains de loterie sont imposables, contrairement au Canada.

Le gros lot remporté au New Hampshire est le septième plus gros de l'histoire de cette loterie, loin derrière le tirage record de près de 1,6 milliard $ US en janvier 2016. Les chances de remporter le gros lot sont de 1 sur 292 201 338.

Mega Millions

Par ailleurs, le seul billet gagnant de la loterie Mega Millions, tirée vendredi, méritera à son détenteur la coquette somme de 450 millions $ US, ou de 281,2 millions $ US s'il opte pour un seul versement.

Là encore, l'identité du gagnant n'avait pas été établie dimanche.

Le propriétaire du dépanneur où a été vendu le billet, un 7-Eleven de Port Richie en Floride, recevra 100 000 $ en bonus.