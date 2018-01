En vacances avec le sourire

Ça devait être une promenade dans le parc. Les Canucks, vaincus la veille en tirs de barrage à Toronto, disputaient un deuxième match en 24 heures. Ça a finalement tout pris au Canadien pour l’emporter.

L’avance de 2 à 0, forgée grâce aux buts de Karl Alzner et d’Alex Galchenyuk, aurait dû être suffisante pour voguer allègrement vers la victoire. Mais comme le Tricolore l’a fait si souvent depuis le début de la saison, il s’est inutilement compliqué la vie.

Des passages à vide de quelques minutes ont permis à Daniel Sedin et à Michael Del Zotto de donner des sueurs froides aux locaux. Jusqu’à ce que Brendan Gallagher, avec son 16e de la saison, inscrive le but qui allait faire la différence dans ce gain de 5 à 2.

« Oui, ils ont nivelé la marque, mais je crois que nous avons bien répondu », a lancé l’Albertain, à son retour au vestiaire.

Peut-être, mais la marque finale ne représente pas tout à fait l’allure de la rencontre. La troupe de Claude Julien maintenait de peine et de misère une avance d’un but lorsque Paul Byron a creusé l’écart avec 75 secondes à écouler à la rencontre. Max Pacioretty a suivi, quelques secondes plus tard, avec un but dans un filet désert.

Gallagher, Byron et Tomas Plekanec ont formé le trio le plus menaçant du Canadien. Ils ont passé le plus clair de leur temps près du filet défendu par Anders Nilsson. Ils ont décoché 13 des 45 tirs de l’équipe.

Affaibli par un virus la veille, Carey Price était en poste pour un sixième match de suite. Il a repoussé 34 tirs.

Pas trop d’excès

Trois jours après avoir tenu tête au Lightning de Tampa Bay, la meilleure formation du circuit, le Canadien a de nouveau compris qu’il était difficile de gagner un match dans la LNH en ne travaillant pas pendant 60 minutes. Même contre une équipe en difficulté comme celle des Canucks. Surtout quand on se retrouve soi-même dans une position précaire.

Mais bon. Ne soyons pas trop rabat-joie, le Canadien amorce son congé annuel de cinq jours avec deux victoires consécutives.

« C’est bien de partir en congé avec deux gains, mais, en même temps, on n’est pas encore sorti du trou, a lancé un Gallagher réaliste. Malgré le congé, ce sera important de prendre soin de nous. Un gros match nous attend (samedi) contre les Bruins. Nous devrons être prêts pour ce défi. »

Du même coup, le Canadien s’est rapproché à sept points d’une place dans les séries éliminatoires.

« C’est bien de se rapprocher un peu et mettre un peu de pression sur les équipes qui nous devancent. Plusieurs gros matchs s’en viennent. Ce sera l’occasion pour nous de démontrer ce que notre groupe peut faire », a poursuivi le fougueux attaquant.

Rare soirée de deux points

Autre élément à ajouter dans la colonne des points positifs : la soirée de deux points d’Alzner, une première pour lui depuis le 23 janvier de l’année dernière.

« La grande majorité des mentions d’assistance que j’ai récoltées au cours de ma carrière sont des passes provenant de la zone défensive (comme celle sur le but de Gallagher). J’essaie de faufiler la rondelle en zone offensive, mais les gars sont tellement bons pour bloquer les tirs... »

Son but était son premier dans l’uniforme du Canadien et son premier depuis le 1er janvier 2017. C’est quand même cocasse que le défenseur ait récolté deux points quelques heures après que Marc Bergevin eut indiqué qu’Alzner n’avait pas joué à la hauteur de ses propres attentes au cours de la première moitié de la saison.

C’est à croire qu’il avait assisté à ce point de presse.

« Non, je n’y étais pas, a-t-il lancé avec le sourire. C’est simplement le genre de soirée comme ça. Je me sentais bien avec la rondelle. »

Le Canadien reviendra à l’entraînement vendredi avant de recevoir les Bruins, le lendemain.