Le festival de l’islamophobie

Une semaine après la tuerie de Québec, des organismes islamiques, dont un certain lié à la structure islamiste des Frères musulmans, demandaient au Parlement de désigner le 29 janvier Journée nationale du souvenir et d’action contre l’islamophobie.

On ne manque pourtant pas de journées contre « l’islamophobie ». Les États-Unis manifestent contre « l’islamophobie » et la suprématie blanche les 4 et 5 février. En France, c’est le 10 décembre, en Europe, le 21 septembre.

Un confrère de CBC me rappelait que le 6 décembre est devenu la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Une journée qui divise les hommes et les femmes depuis 1989, en plus de fouetter les ardeurs du lobby des armes à feu.