L’excellence sous le soleil de Punta Cana

Situé sur la belle plage d’Uvero Alto, à une quarantaine de minutes de l’aéroport international de Punta Cana, l’Excellence El Carmen a ouvert ses portes il y a un an et offre une expérience cinq étoiles à une clientèle adulte, amatrice de beau design et de vacances relaxantes.

Avec son architecture moderne, design et dans l’air du temps, et son mobilier tout droit sorti d’un magazine de décoration, l’Excellence El Carmen saura séduire une clientèle amoureuse des belles choses.

Photo courtoisie

Dès leur arrivée dans le tout-inclus­­­, accueillis par un verre de mousseux, les voyageurs voient les deux lourdes portes du hall de réception s’ouvrir sur un monde de luxe et de volupté. Le grand lobby, avec ses chaises colorées confortables et son sol en marbre, est du plus bel effet, tout comme les marches surplombant le bar à martini, bar signature que l’on retrouve dans les tout-inclus du Groupe Excellence.

Dans ce bâtiment principal se trouvent la plupart des restaurants du complexe. Ils sont tous différents, que ce soit par le menu et par le design des lieux, et les gastronomes auront l’embarras du choix avec pas moins de 11 options. En plus, il n’y a aucune réservation à faire ! Attention, cependant, Messieurs, les pantalons longs sont exigés pour les soupers.

Photo courtoisie

Immense suite fonctionnelle

Les 492 suites sont réparties dans 16 bâtiments, sur une propriété à taille humaine. Les bâtiments 10 à 16 sont situés en retrait de la plage (il faut compter 5 minutes à pied pour s’y rendre), tandis que les bâtiments 3, 5, 7 et 9 donnent directement sur la plage.

Le grand plus de ce complexe tout-inclus est sans conteste ses suites, d’une superficie allant de 800 à 3400 pieds carrés. Le tout est très spacieux donc, mais également moderne et fonctionnel, avec un menu oreiller, un grand sofa, un lit très grand format, un coffre-fort et un service aux chambres 24 heures sur 24. Chaque suite jouit au moins d’un balcon avec lit à deux places, voire d’une terrasse, ainsi que d’une grande baignoire à remous. Enfin, il faut savoir que 56 % des suites ont soit une petite piscine privée, soit un accès direct à une piscine.

Plage magnifique

Photo courtoisie

L’Excellence El Carmen peut se targuer d’offrir une plage de qualité à ses clients. Beaucoup de sable, aucune roche, de beaux palmiers matures, et surtout une longueur qui permet aux amateurs de marche de s’adonner à leur activité favorite. Les chaises longues y sont très nombreuses et très confortables.

Enfin, en vrac, on aime beaucoup le café à côté de la réception qui sert des cafés de spécialité (capuccino, latte, machiatto, etc.) ainsi que des gâteries sucrées. On aime les pinas coladas ou autres cocktails servis dans des noix de coco. Enfin, on aime les quelques flamants roses qui ont élu domicile dans le plan d’eau de l’hôtel !

Le plus

Les plages de la République dominicaine sont reconnues pour leur caractère sauvage. Nous avons vraiment été séduit par celle de l’Excellence El Carmen, avec ses beaux palmiers matures les pieds dans l’eau. Un vrai paysage de carte postale.

Le moins

Avec pas moins de 19 catégories de chambre, il est possible de s’y perdre un peu lors de la réservation.

À savoir

Photo courtoisie

Cet hôtel cinq étoiles est réservé à une clientèle adulte et jouit d’une forte popularité auprès des couples en lune de miel ou qui viennent fêter un anniversaire.

Air Transat offre des vols directs quotidiens jusqu’au 29 avril 2018 au départ de Montréal, cinq vols directs par semaine au plus fort de la saison (du 19 décembre au 29 avril) au départ de Québec et deux vols directs par semaine au départ d’Ottawa. Enfin, les habitants de Rouyn-Noranda peuvent rallier Punta Cana, via Montréal, grâce à un vol par semaine du 1er janvier au 23 avril 2018.

Un spa à découvrir

Photo courtoisie

Au-dessus du lobby se situe le Miilé Spa, un lieu de bien-être et de ressourcement. Son circuit d’hydrothérapie reprend les bienfaits du spa scandinave, en alternant les températures et les pressions de l’eau.

Les clients passeront ainsi d’un sauna sec à une douche glacée, puis d’un sauna humide à un massage des pieds sur pierres chaudes, et enfin se prélasseront dans la piscine principale, qui peut accueillir une quinzaine de personnes, pour essayer les différents jets d’eau (sur la nuque, sur les cuisses, etc.).

En fin d’après-midi, le spa se pare d’une couleur dorée, tandis que le soleil se cache derrière les collines. Les clients sont ainsi gratifiés d’une vue incroyable. Le summum de la relaxation.

► Ce séjour à l’Excellence El Carmen a été rendu possible grâce à Transat.