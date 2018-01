Nommé chef pompier juste avant la crise du verglas

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | Un chef pompier entré en poste le 5 janvier 1998 n’avait même pas de chemise blanche à sa taille quand la crise du verglas a éclaté. Pourtant, il a dû consoler des pompiers d’expérience qui pleuraient devant l’ampleur de la tâche.

Daniel Dubois n’avait que 28 ans lorsqu’il a été nommé chef des opérations au Service de sécurité incendie de Brossard. Sa nomination était une surprise pour plusieurs en raison de son jeune âge. Il a eu l’occasion rapidement de montrer qu’il était fait pour être chef.

Pour éviter de sauter des étapes, la direction avait établi avec M. Dubois que le processus se ferait tranquillement.

Or, il n’avait pas de chemise blanche à sa taille, n’avait pas terminé d’installer son bureau et n’avait pas rencontré officiellement son équipe lorsque le téléphone a sonné dans la nuit du 5 au 6 janvier 1998.

Durant les deux semaines où la crise a sévi à Brossard, il a dû faire sortir de force plusieurs citoyens de leur résidence et lutter contre des incendies causés par du chauffage d’appoint (voir brèves)

Mais une des choses qui a le plus marqué Daniel Dubois lors de cette crise a été de voir des collègues tomber au combat, des chefs quitter leur poste et des carrières s’arrêter subitement.

La pression était constante et les pompiers ne pouvaient pas profiter du soutien de leurs familles, qui étaient sinistrées.

Plus capable

« Je me rappelle un collègue qui était debout devant la porte du garage, alors qu’il était vide puisque les camions étaient tous sur la route. Il pleurait. Il était incapable de parler. Je lui ai mis la main sur l’épaule et je lui ai demandé ce qu’il avait. La seule chose qu’il a été capable de me dire, c’est qu’il n’était plus capable », a relaté Daniel Dubois.

Le chef est allé le reconduire et est revenu à la caserne diriger son équipe.

« Il n’est jamais revenu. J’ai assisté à la fin de sa carrière », a-t-il ajouté.

Daniel Dubois croit que cette crise lui a permis de devenir un meilleur dirigeant. Ce qu’il a vécu lors du verglas le suit depuis 20 ans.

« En deux semaines, je me suis bâti une crédibilité qui, normalement, aurait pu prendre un an. Après deux semaines comme chef aux opérations, j’avais le leadership nécessaire pour être capable de mobiliser une équipe », se rappelle M. Dubois.

Sécurité

Les pompiers, qui répondaient constamment aux appels d’urgence, n’avaient même pas le temps de faire sécher leur uniforme de combat.

Pendant 12 heures, ils devaient supporter la charge de leur habit mouillé, en plus de la fatigue accumulée et des citoyens qui prenaient de plus en plus de risques pour éviter d’évacuer leur maison.

Âgé maintenant de 47 ans, il est directeur à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis un an et dirige une équipe de plus de 100 personnes.

Il se bat avec un sinistré pour le faire sortir Vers la 12e nuit de travail, le chef Daniel Dubois a reçu un appel pour un feu de bâtiment. Il est entré dans le sous-sol de la maison. Le propriétaire était en train de démolir son foyer de pierre avec une masse pour éteindre le feu. « Je l’ai regardé dans les yeux et je lui ai demandé de déposer sa masse par terre. Tout en lui parlant, je me suis avancé et j’ai mis ma main sur sa masse. Les policiers sont intervenus, car j’étais littéralement en train de me battre avec lui », évoque Daniel Dubois. Après avoir éteint l’incendie, il est allé discuter avec l’homme dans l’autopatrouille. « Je me suis assis dans la voiture et j’ai enlevé mon casque. Il m’a regardé avec ses larmes qui coulaient et il m’a demandé ce qu’il venait de se passer. Il ne se souvenait plus de rien. C’était vraiment particulier » a ajouté M. Dubois. Des bûches dans la cuisinière

Après une dizaine de jours de sinistre, le désespoir des résidents se faisait sentir. Daniel Dubois se rappelle être allé éteindre un feu dans une résidence.

Alors que le chef s’est rendu de peine et de misère jusqu’à la porte d’entrée, freiné par toute cette glace, le propriétaire de la maison vient lui répondre tout emmitouflé.

« C’est en entrant dans la maison que la dame me dit que pour réchauffer la maison, elle a pris des bûches et elle a allumé le feu dans sa cuisinière. Elle ne comprenait pas comment il y avait autant de fumée. Elle m’a dit que ça ne faisait pas ça d’habitude lorsqu’elle mettait des choses dans le four », s’est rappelé M. Dubois.

Elle lui réserve une place de choix au ciel

Lors du verglas de 1998, Daniel Dubois se faisait un devoir de s’arrêter dans les centres d’hébergement pour sinistrés afin de rassurer les gens et répondre à leurs questions et à leurs inquiétudes.

Alors qu’il était assis sur une marche de l’escalier avec son habit de pompier et son casque, une aînée est venue se coller sur lui.

« Une dame âgée m’a regardé avec ses lunettes. Pour elle, la fin du monde venait d’arriver. Elle m’a mis la main sur la cuisse et elle m’a dit que nous, les pompiers, nous étions du bon monde et que puisque son heure arriverait bientôt, elle aurait un bon mot pour nous », a dit Daniel Dubois en riant.