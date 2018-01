Pour une sortie de course sans grelotter

Le soleil, la plage et la chaleur étant loin de nous (à part si vous partez dans le sud... #privilégiés), il faut donc placer les bikinis et les speedos dans les tiroirs et parler des vraies choses : l’habillement du coureur d’hiver.

Le concept général de cette chronique : lorsqu’il est question de sports d’hiver qui font suer, le système multicouche a encore la cote.

*Notez bien que « faire suer » n’est pas utilisé au sens figuré.

La première couche

La couche de base a comme principal objectif d’éloigner l’humidité du corps pour, entre autres, éviter l’humido-inconfort et les risques d’hypothermie. Comme première couche, il est important de privilégier des vêtements près du corps qui permettent de bien évacuer la sueur et qui laissent une bonne liberté de mouvement. Petit truc pour prévenir les mauvaises odeurs ancrées dans les fibres : laver les vêtements puants sans assouplisseur et suspendre pour sécher.

La deuxième couche

La tâche principale de la deuxième couche est d’être isolante. En continuité à la première, elle doit aussi pouvoir transférer l’humidité vers l’extérieur. Il faut par contre faire attention à l’exagération d’isolation. Lorsque le coureur sort dehors, il doit avoir un mini frisson avant l’échauffement. Il est bien de choisir cette seconde couche près du corps pour la promesse d’une bonne amplitude de mouvements.

La troisième couche

La troisième et dernière couche protège contre les différentes intempéries. Le choix de celle-ci dépendra de la température... Coupe-vent, coquille et imperméable sont parmi les options. Cette couche doit être respirante et, sans nécessairement être près du corps, offrir un confort certain.

Dernières petites choses

Il ne faut pas perdre de vue de bien couvrir les extrémités du corps, soit le nez, les mains, la tête et les pieds, qui sont plus sensibles aux engelures.

Photo Fotolia

Voici quelques-uns de mes coups de cœur pour la protection des « bouts de corps » :

Le tubulaire (communément appelé buff)

Vous pouvez le placer en plein visage ou l’utiliser comme tuque ou bandeau.

Les gants transformables en mitaines

En plus d’être beaux, ils sont top pratiques.

Les semelles chauffantes

Mes orteils ne peuvent personnellement plus s’en passer quand il fait hyper froid.

Les bandes réfléchissantes

Il vaut aussi pour le coureur de se méfier de la noirceur de l’hiver en s’assurant d’être vu.

Le bas de laine mérinos

En fait, tout ce qui est en laine mérinos !

Soyez conscients que le choix des matières de vos vêtements est d’une grande importance. Comme les technologies et les fibres naturelles font aujourd’hui de beaux mélanges, je vous recommande fortement la visite d’un bon conseiller en boutique spécialisée.

À bientôt le maillot !