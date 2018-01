PRETTYMUCH en 6 points

C’est le début d’une nouvelle année, ce qui veut dire que tout le monde a envie de faire le plein de nouveautés ! Quel rythme les ados adopteront-ils, en 2018 ? Eh bien, les chances sont que la musique de PRETTYMUCH jouera pas mal dans leurs écouteurs...

1. Premièrement, oui, on écrit « PRETTYMUCH » en un seul mot et en lettres majuscules.

2. Initialement, les cinq gars de la formation PRETTYMUCH visaient tous une carrière en solo. Puis, un jour, Simon Cowell (qui est loin d’être un inconnu dans le milieu) a eu l’idée de génie de regrouper leurs talents au même endroit.

3. Du coup, les jeunes hommes se sont tous retrouvés à habiter la même maison, à Los Angeles. Il doit y avoir de l’action là !

4. Mais qui sont-ils exactement ? Brandon Arreaga, Edwin Honoret, Zion Kuwonu, Nick Mara et Austin Porter. Psitt : Zion est originaire d’Ottawa. Il est le seul Canadien du groupe.

5. Les gars sont talentueux, oui, et leur pièce Would You Mind, lancée en juillet dernier, est accrocheuse, mais ils peuvent également remercier les réseaux sociaux pour leur succès... Effectivement, c’est grâce à des vidéos de danse et de reprises de chansons qu’ils se sont fait connaître. D’ailleurs, ils ont déjà 396 000 abonnés sur Instagram. Pas si mal pour de jeunes débutants dans le milieu !

6. Bref, PRETTYMUCH est LE groupe à surveiller en 2018. Et leurs fans, dont le nombre augmente chaque jour qui passe, attendent un premier album de pied ferme.

La phrase de la semaine

« Être un humain, c’est étrange... » – Jason Mraz

3 trucs à surveiller cette semaine

Jusqu’au 8 janvier

Le Centre des sciences de Montréal invite toute la famille à plonger dans l’univers IMAX du film Petits géants 3D.

Le 9 janvier

Pas de chicane dans le salon ! Tout le monde pourra s’installer confortablement pour regarder Mon petit poney : Le film.

Le 11 janvier

Le début de la saison 2 de Riverdale, c’est là que ça se passe. À 20 heures, à VRAK.