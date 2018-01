S’il y a une chose que la vie m’a apprise, c’est que les gens qui passent leur temps à dire à quel point ils ont le cœur sur la main et « les valeurs à la bonne place » sont souvent des fripouilles.

C’est comme lorsque tu es dans un ascenseur bondé et que ça se met à sentir les œufs pourris.

Tu peux être sûr que la première personne qui dit : « Ouache ! ça sent donc bien mauvais » est la personne qui a pété.

FAITES CE QUE JE DIS

Regardez Vice et le Soulpepper Theater à Toronto.

Le premier est un géant médiatique qui se dit alternatif, contre-culturel et anti-establishment. Et le second est une compagnie théâtrale reconnue pour son engagement citoyen, sa sensibilité progressiste et son respect des minorités et des Premières Nations.

Bref, deux institutions progressistes au-dessus de tout soupçon qui travaillent à « changer le monde ».

Or, deux cadres supérieurs de Vice (dont son président) et le directeur artistique du théâtre Soulpepper ont dû démissionner à la suite d’allégations d’inconduites sexuelles.

On parle ici d’attouchements, de baisers non sollicités, de harcèlement et même d’agressions.

D’un côté, on clame haut et fort qu’on veut changer les règles du jeu, faire les choses différemment et transformer le monde.

De l’autre, on ferme les yeux pendant des années sur des actes machistes, sexistes et misogynes tout droit sortis des années 1950.

Bref, faites ce qu’on dit, pas ce qu’on fait.

PAROLES, PAROLES, PAROLES

Comme dit le proverbe : « Jugeons les gens à leurs actions, pas à leurs paroles. »

Facile de dire que tu es progressiste, humaniste, de gauche.

L’important est comment tu te comportes.

Est-ce parce que je suis cynique ? Toujours est-il que je me méfie toujours des gens et des organismes qui brandissent leurs « belles valeurs » à bout de bras, comme un drapeau.

Les personnes réellement vertueuses ne ressentent pas le besoin de le crier à tout bout de champ. De même, les personnes vraiment charitables ne profitent pas des téléthons diffusés aux heures de grande écoute pour publiciser leur bienveillance et leur générosité.

Elles le font discrètement.

Au cinéma et dans les séries télé, vous pouvez être sûrs que s’il y a un homme d’affaires et un militant syndicaliste dans les personnages principaux, l’homme d’affaires va être dépeint comme un gros pervers macho qui ne voit jamais ses enfants, et le militant comme un mari fidèle et un père de famille dévoué.

C’est, bien sûr, complètement débile.

Ce n’est pas comme ça que la vie fonctionne. Des gros dégueulasses, il y en a partout, dans toutes les couches de la société.

Idem pour les moutons qui ferment les yeux et regardent ailleurs quand leur supérieur se conduit comme un goujat.

LES CURÉS

Miramax, la compagnie de productions fondée par Harvey Weinstein, était perçue comme l’anti-Hollywood, un paradis pour les artistes « indépendants » qui voulaient faire les choses différemment.

Là-bas, on ne se contentait pas de faire du fric, non, on faisait de l’art.

Bullshit !

C’était la même machine à pogner les fesses, les mêmes crosses, la même cupidité, les mêmes relations de pouvoir.