Un Palais de Bonhomme au tout nouveau genre

Encore plus imposant que l’an dernier, le 64e Palais de Bonhomme ne manquera pas d’impressionner ses visiteurs lors du Carnaval de Québec, foi des ouvriers qui ont amorcé sa construction, jeudi.

Cette année encore, c’est à Sculptures Michel Lepire que le Carnaval a confié l’édification de la demeure de Bonhomme. La douzaine d’ouvriers et de sculpteurs travaille sans relâche à la construction du bâtiment emblématique malgré le froid extrême. Le tout doit être livré une semaine avant le début des festivités, le 26 janvier.

Alors que le Palais de l’an dernier avait été présenté comme étant « le plus imposant de la dernière décennie », celui de cette année devrait gagner encore en superficie.

« Il n’est même pas fini encore et je suis impressionné, a lancé le petit-fils du fondateur de l’entreprise familiale, Mathieu Lepire. Il sera plus massif, plus large et plus haut, alors de loin, il sera vraiment gros », estime celui qui, à 21 ans, suit les traces de son père et de son grand-père depuis déjà plusieurs années.

Photo Annie T. Roussel

Défi technique

Autre nouveauté, il n’y aura « aucun mur droit » cette fois-ci, en rupture avec les choix architecturaux pour le précédent Palais de glace, explique M. Lepire. En effet, les parois du château seront toutes en courbes, comme le prévoient les plans élaborés par des étudiants en architecture de l’Université Laval. « C’est un gros, gros défi pour ce qui est des coupes et des angles », a-t-il mentionné.

Malgré ces contraintes, la construction de la structure allait bon train lors du passage du Journal, hier. Plusieurs centaines de blocs de glace trônent déjà sur le site qui accueille à nouveau la construction, face à l’Assemblée nationale.

Pour leur part, les ouvriers ne se laissent pas impressionner par les températures polaires, qu’ils accueillent même à bras ouverts. « Ça avance très bien, on a même un peu d’avance. La température est de notre bord cette année », a observé le petit-fils.

Photo Annie T. Roussel

Nouvelle expérience

Deux tours se fonderont également dans le décor hivernal pour donner vie à la nouvelle expérience Odyss Terre de Glace. Annoncé en novembre, le concept signé BlackOut Design ambitionne de transformer le Palais de glace en terrain de jeu à la tombée de la nuit.

Le projet promet d’apporter une dimension interactive et participe au site grâce à différentes projections.