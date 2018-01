Voici pourquoi toutes les vedettes porteront du noir aux Golden Globes ce soir

Dans la foulée du mouvement de dénonciations des inconduites sexuelles à Hollywood, le projet Time’s Up a trouvé une façon originale de témoigner à la fois de son ras-le-bol généralisé et de son soutien aux victimes lors de la 75e édition du Gala des Golden Globes qui a lieu dimanche soir.

Les vedettes seront toutes de noirs vêtues sur le tapis rouge.

«Dimanche, nous portons du noir pour démontrer notre solidarité aux femmes et aux hommes qui ont été réduits au silence par la discrimination, le harcèlement et les abus. Peu importe où vous êtes, qui vous êtes ou ce que vous faites, joignez-vous à nous» annonce sur Instagram l’organisation.

Time’s Up, c’est un projet lancé la semaine dernière par plus de 300 actrices ou femmes scénaristes, metteuses en scène et autres personnalités du cinéma, et destiné à lutter concrètement contre le harcèlement sexuel, aussi bien à Hollywood que dans d’autres métiers partout aux États-Unis.

«Aujourd’hui est un grand jour. Joignez-nous! C’est fini pour l’abus, l'harcèlement et l’inégalité du pouvoir. Pas juste à Hollywood, mais dans toutes les industries. Aujourd’hui, joignez-nous: portez du noir!» a écrit Reese Witherspoon sur Instagram.

À surveiller également, le port de l’épinglette du projet Time's Up par les stars. L’accessoire discret devrait faire jaser ce soir, et on sait déjà que Justin Timberlake l'arborera fièrement.