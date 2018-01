9 nouveaux restos à essayer absolument à Québec

La Ville de Québec est très choyée en termes de restauration. Si elle a vu certaines institutions fermer dans les derniers mois, plusieurs nouveaux venus ont fait leur apparition, au grand bonheur des nombreux foodies de la capitale. Voici, sans ordre particulier, quelques-uns des nouveaux établissements qui ont ouvert leurs portes au cours de la dernière année!

Chez Tao!

Ouvert depuis décembre

🐉🥃🐉🥃🐉🥃🐉 #cheztaoqc Une publication partagée par Chez Tao! (@cheztaoqc) le 3 Janv. 2018 à 4 :44 PST

La bouffe de rue sud-asiatique et les cocktails se côtoient dans ce nouveau restaurant du quartier Saint-Sauveur.

Un plus: chaque plat (ou presque!) a son équivalent végane!

104, rue Saint-Vallier Ouest

La Gaspésienne 51

Ouvert depuis juin

L’entreprise familiale Les Pêcheries Raymond Desbois, déjà bien établie au Marché du Vieux-Port de Québec, a élargi ses horizons en ouvrant un restaurant-poissonneries!

C’est l’endroit par excellence pour déguster des produits fraîchement pêchés en Gaspésie!

1626, chemin Saint-Louis

L’Albacore

Ouvert depuis juin

Offrant un menu constamment renouvelé et mettant en vedette principalement les produits de la mer et la cuisine végétarienne, L’Albacore est le 5e restaurant de l’équipe de l’Affaire est ketchup.

La présentation soignée de ces plats à partager charmera à coup sûr bien des foodies!

819, Côte d'Abraham

Louise taverne & bar à vin

Ouvert depuis juillet

Se déclinant en deux sections, ce nouveau restaurant du Vieux-Port offre un espace plus décontracté (la Taverne) où il est possible de boire un verre tout en dégustant un plat réconfortant, et le bar à vin avec des plats à partager et à déguster avec la belle sélection de vins d’importation privée.

New fav place 👌🏻 @louisetavernebaravin Une publication partagée par Melissa Parent (@melisssse) le 1 Nov. 2017 à 10 :26 PDT

Pour les gourmands, la formule “la table du chef” vous permet de vivre une expérience unique en mangeant à même la cuisine!

48, rue Saint-Paul

Le Voisin

Ouvert depuis août

Cette nouvelle buvette du quartier Saint-Roch offre des plats gastronomiques, mais abordables à partager. Et qui dit buvette, dit vin!

Cutest restaurant 🍳🥐 Une publication partagée par yasmine (@yasminedubois) le 19 Nov. 2017 à 11 :10 PST

Plusieurs bouteilles d’importation privée et cocktails originaux sont à l’honneur dans ce resto plus que convivial!

299 rue Saint-Joseph Est

Le Louénok

Ouvert depuis novembre

Bières artisanales produites sur place, charcuteries et plats gastronomiques... cet endroit a tout pour charmer les épicuriens! Les accents français de la carte, notamment la fondue savoyarde et la cuisse de canard confite, sont à découvrir!

Hot-dog européens et nachos plairont aux plus conservateurs! Les clins d’œil à la science font aussi de cet endroit, un lieu unique!

1165, 18e Rue

Nhà toî

Ouvert depuis avril

Ce nouveau restaurant du quartier Saint-Roch, opéré par l’équipe du Pied Bleu et du Renard et la chouette, offre des classiques de la cuisine vietnamienne revisitée dans un décor aux accents vintage!

Une publication partagée par Nha Toi (@restaurant_nha_toi) le 15 Juin 2017 à 5 :38 PDT

Ses grillades au charbon de bois valent à elles seules le détour!

281, rue de la couronne

L’ilot repère gourmand

Ouvert depuis septembre

Situé à Lac-Beauport, ce restaurant qui allie les produits locaux et les influences internationales offre une carte créative à déguster dans plusieurs ambiances différentes...

Côté bar, dans la salle à manger, sur la terrasse trois saisons, dans l’un des salons privés ou encore à l'îlot, face à la cuisine! Le restaurant fait partie du Entourage Resort.

99, chemin du Tour-du-Lac

Ophelia

Ouvert depuis juin

Dans un décor raffiné aux accents maritimes, le restaurant Ophélia surfe avec les produits de la mer. Voisin de sa petite soeur, L’Atelier, ce nouveau restaurant saura aussi charmer les carnivores avec ses viandes vieillies.

Cocktails (élaborés par le mixologue et associé Patrice Plante) et vaste sélection de vins d’importation privée s’harmonisent avec brio à la carte.