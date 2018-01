Le Québec sans voie ni voix

En juin dernier, le premier ministre Philippe Couillard avait appelé à un dialogue avec le Canada anglais sur sa politique d’affirmation du Québec.

Il s’était vu répondre « non merci ! » par Justin Trudeau avant même que ce dernier ait pris connaissance du texte. Car une des valeurs canadiennes si chères à ses yeux est de rejeter toute négociation sur une reconnaissance de la nation québécoise. Le Canada anglais est d’ailleurs allergique aux velléités des Québécois, seule minorité à ne pas émouvoir Justin Trudeau.

On ne verra pas en 2018 ni en 2019 Justin Trudeau pleurer sur notre sort. Rien à ses yeux ne justifie de mettre son système lacrymal en action. Le premier ministre Couillard n’a-t-il pas affirmé un jour que la souveraineté est irrecevable puisque « les Québécois ne sont ni humiliés ni opprimés ? Ils sont un peuple libre, heureux et prospère ». En bon chirurgien, Philippe Couillard tranche sans état d’âme.

Dialogue de sourds

Dans son texte publié samedi dans Le Devoir, Jean-Marc Fournier, ministre des Relations canadiennes, parle « d’une reprise d’un dialogue oublié ». Mais à quel « dialogue » le ministre fait-il référence, puisque les interlocuteurs canadiens ne sont pas prêts à l’écouter ?

Jean-Marc Fournier a trop d’expérience politique pour ignorer l’impossibilité de sa mission. De plus, l’érosion souverainiste poursuit son cours. Les nouvelles générations préfèrent voter un « Like » sur Facebook plutôt que de mettre une croix sur un bulletin de vote en faveur de la souveraineté, cet idéal de leurs parents et surtout de leurs grands-parents dont ils ne soupçonnent pas les blessures enfouies après la perte de leur rêve ressentie en 1980 et en 1995.

Nombre de Québécois avaient rejeté la vision canadienne de Trudeau père, qu’ils trouvaient arrogante et impitoyable à l’endroit du Québec en ébullition souverainiste et même nationaliste. Or, le jeune Pierre Elliott Trudeau avait un temps flirté avec le nationalisme réactionnaire de droite, mais à la manière des convertis, il avait renié ses « erreurs de jeunesse ». Nul doute cependant qu’il demeura à sa façon profondément québécois.

Vision postnationale

Justin Trudeau appartient à une autre époque et son attachement au Québec n’est pas viscéral. D’ailleurs, sa vision postnationale lui sied parfaitement. L’enfant qui a grandi au 24, promenade Sussex, à Ottawa, où se situe la résidence officielle du premier ministre, s’est baladé dans le monde avec son premier ministre de père, s’est assis sur les genoux des chefs d’État et de gouvernement et a traversé des frontières entouré de gens au garde-à-vous. Il ne vibrera jamais au discours des autonomistes où qu’ils soient. Justin Trudeau, postnational orthodoxe, a tendance à faire un pied de nez au passé et au poids de l’Histoire.

Son attirance envers les minorités est indissociable de son attrait pour les marginaux de tous genres. Les Québécois revendicateurs de reconnaissance collective ne sont pas pour lui de même nature que ses groupes marginaux préférés, qu’ils soient « racisés », autochtones, LGBTQ2. Car Justin Trudeau estime qu’eux seuls incarnent le progrès social de demain, fait de diversité et de refus de l’identitaire « malveillant ».