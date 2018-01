L’est du Québec peut enfin respirer

L’est du Québec se relevait, hier, après une tempête hivernale intense qui aura paralysé la région en entier dans les derniers jours, en plus de laisser cloîtrés chez eux des milliers de Québécois.

Si les déplacements difficiles, voire impossibles, ont forcé de nombreuses personnes à rester à la maison, ils ont également provoqué un manque en approvisionnement dans les épiceries, les restaurants et les hôtels.

« Une situation comme celle-là est assez exceptionnelle. C’est fréquent que la 132 soit fermée, ça arrive 15 ou 20 fois par hiver. Ça peut nous retarder d’une journée. Mais presque trois jours sans commande comme c’est le cas, je n’ai pas vu ça depuis que je suis arrivé en 2010 », raconte un épicier de Matane, qui recevait ses premières livraisons en plusieurs jours hier.

La situation s’étend jusqu’à Gaspé, où des retards dans les livraisons sont aussi rapportés.

Tempête puissante

Les déplacements ont été rendus pratiquement impossibles à travers le réseau routier depuis jeudi. Différents segments de la route 132 ont été fermés, tout comme l’autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles, entre autres.

À Matane et Matane-sur-Mer, de nombreux propriétaires riverains devront s’atteler à la tâche. Des morceaux de glace ou de pierre, propulsés par des vents de plus de 70 km/h, ont endommagé plusieurs résidences, tandis que d’autres ont été inondées.

« Les vents arrivaient tellement vite de la mer qu’on n’était même pas capables d’ouvrir nos yeux à l’extérieur. C’était inhumain. Quand la tempête a commencé, plus personne ne pouvait bouger. Tu étais au dépanneur, tu restais au dépanneur. Tu étais au bar, tu restais au bar. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Il neigeait à l’horizontale », affirme Simon Lessard, un touriste qui a dû prolonger de trois jours son passage à Sainte-Anne-des-Monts.

Les précipitations d’environ un demi-mètre de neige constituent maintenant un défi de taille pour le déneigement.

« On amorce une phase de chargement de neige pour plus de deux semaines, jour et nuit, probablement 24 heures sur 24, sept jours sur sept », a expliqué à TVA Nouvelles le directeur des travaux publics de Rimouski, Patrick Caron.