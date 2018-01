Mieux vaut tard que jamais

Alors me voici de retour, prêt pour la nouvelle année. J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter, à nouveau, chers lecteurs et lectrices du Journal de Québec, une très bonne année 2018.

Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous désirez tout en étant raisonnables avec vos demandes. Santé, bonheur et paix. Merci à tous ceux et celles qui m’ont envoyé des cartes de souhaits pour Noël et le jour de l’an et que je n’ai pas eu l’occasion de saluer dans cette page. Sachez que j’apprécie au plus haut point cette marque d’attention à mon égard.

Dynacare

Photo courtoisie

Le Club des petits-déjeuners de l’École De la Fourmilière a reçu récemment les employés de la compagnie de solutions de santé Dynacare, afin de servir le déjeuner aux enfants en compagnie de bénévoles et de Vincent Dufresne, conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue. Dynacare a choisi le Club des petits-déjeuners comme cause pour l’année 2017-2018, lui remettant 25 000 $. De gauche à droite, sur la photo : Véronique Murray, employée de Dynacare ; Guylaine Baribeau, bénévole en chef au Club de l’École De la Fourmilière ; Julie Vallée, directrice de l’École De la Fourmilière ; Vincent Dufresne, conseiller municipal ; Valérie Lessard, conseillère principale au développement au Club des petits-déjeuners ; Marie-France Painchaud et René Dion, respectivement commissaire de la circonscription 8 et président de la Commission scolaire des Premières Seigneuries et Robert Nadeau et Rachel Veilleux, deux employés chez Dynacare.

115 familles réconfortées

Photo courtoisie

Le comptoir alimentaire de Noël du Patro de Charlesbourg a fait des heureux pendant le temps des Fêtes. Pas moins de 115 familles ont pu se présenter au Patro afin de recevoir gracieusement de quoi manger et avoir le cœur à la fête plutôt qu’aux inquiétudes pour Noël. Ce sont donc plus de 350 bouches qui pourront se nourrir de viande de qualité, de fruits et légumes frais ainsi que de quelques gâteries en plus du minimum nécessaire grâce à de précieux partenaires. Sur la photo, une partie de l’équipe de bénévoles du Patro.

30 ans pour Publicité Méritas

Photo courtoisie

Le début de la nouvelle année a marqué le 30e anniversaire de fondation de Publicité Méritas inc., de l’arrondissement Sainte-Foy. C’est en effet le 1er janvier 1988, alors qu’à 26 ans elle était bachelière en communication graphique de l’Université Laval, que Louiselle Bélanger ouvrait les portes de son entreprise pour offrir des services de graphisme, de gravure tout en offrant des produits de qualité — Trophées, plaques, médailles, articles promotionnels. Trente ans plus tard, l’entreprise a su traverser le temps et utilise les techniques les plus modernes. Sur la photo, de gauche à droite : Louiselle Bélanger, présidente de Publicité Méritas et Alexandrine Guay, infographiste.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anne-Catherine Tanguay (photo), golfeuse professionnelle de la LPGA, native de Québec, 27 ans... Marian Stastny, Nordiques 1981-1985, propriétaire : club de golf et hôtel Stastny à Saint-Nicolas. 65 ans...Trevor Lewis, joueur de centre des Kings de LA (LNH), 31 ans... Kim Jong-un, chef d’État nord-coréen, 35 ans... Éric Paulhus, comédien et acteur québécois, 39 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 janvier 2017. Jackie Brown (photo), 73 ans, ancien lanceur des Ligues majeures de baseball (1977, avec les Expos)... 2016. Otis Clay, 73 ans, chanteur américain de soul et de R&B... 2015. Edgar Théorêt, 78 ans, ancien directeur général de la Fédération de natation du Québec et fondateur du Panthéon des sports du Québec... 2011. Bruno Fecteau, 52 ans, pianiste qui travaillait avec Gilles Vigneault.