Pieds nus, il vole une voiture de patrouille pour acheter de l’alcool

Un homme de 22 ans a volé une voiture de police, pieds nus, pour aller s’acheter une bière, samedi soir, dans le comté de Sacramento, en Californie.

Visiblement assoiffé, Zachary Samaha n’était même pas sorti du magasin qu’il avait déjà ouvert sa bière d’environ 1,2 litre, selon ce que rapporte le Sacramento Bee.

Par chance, Chris Marzan, un citoyen qui avait remarqué la conduite erratique du jeune homme, l’a suivi et l’a immobilisé jusqu’à l’arrivée des policiers... qui étaient dans d’autres véhicules de patrouille.

Vers 19 h 15, samedi, Samaha a pris le contrôle de la voiture alors que les officiers répondaient à un appel. Peu de temps après, Marzan a vu le véhicule de patrouille faire une embardée et il a appelé le 911 pour expliquer la situation. Samaha n’avait pas allumé les lumières de la voiture et avait fait plusieurs détours avant de se rendre au magasin où l'on vend de l'alcool. Quand Marzan a vu qu’il s’agissait d’un civil, il a décidé d’intervenir.

« Je ne suggère à personne de faire ce que j’ai fait, parce que si tu n’es pas entraîné tu peux te blesser », a affirmé celui qui a travaillé en sécurité pendant plusieurs années.

Il a également parlé de cette histoire au Public Safety News Network. Dans l'entrevue publiée sur Facebook, on peut voir quelques images de la scène grâce à la caméra de son pare-brise.

« Je lui ai donné des ordres et il a obéi. Il s’est mis par terre, je l’ai menotté et puis on est sortis, a déclaré Marzan. Je suis content que personne ne soit blessé et qu’il ne soit plus dans la rue. J’espère qu’il recevra l’aide dont il a besoin. »

Le sergent Vance Chandler, porte-parole de la police de Sacramento, ne peut confirmer tous les faits avancés par Chris Marzan puisqu’une enquête est en cours. Zachary Samaha a été arrêté pour vol de voiture et pour avoir conduit en état d’ébriété.