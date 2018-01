Une page d’histoire se tourne au Capitole

Pour la première fois en 25 ans, les portes du Capitole sont barrées. Les travaux majeurs, effectués en deux phases au coût de 37 millions, ont débuté lundi. Malgré sa réouverture en juin prochain pour les spectacles, il faudra patienter jusqu’en 2019 pour voir la nouvelle aile hôtelière de neuf étages, qui bonifiera l’offre de 110 chambres.

Cette nouvelle aile complètement vitrée et ultra moderne sera construite à l’arrière du Capitole et donnera sur la rue Richelieu. On y trouvera une piscine intérieure, un bar et des « penthouses ».

Le Capitole se dotera également d’une salle multifonctionnelle de 164 places, qui pourra servir à des banquets, des réunions, des spectacles d’artistes émergents, ou qui se transformera possiblement en boîte de nuit les vendredis et samedis.

Quelques employés s’affairaient lundi, lors du passage du Journal, à vider le restaurant et la salle de spectacle. Les chambres sont désertes, les lits défaits, le matériel qui sera gardé est envoyé dans un entrepôt à Saint-Romuald. Le Capitole s’apprête à tourner une page importante de son histoire.

« C’est quand même spécial, a commenté le propriétaire Jean Pilote, avec un brin de nostalgie. La porte en avant n’a jamais été barrée. On est un hôtel, il y a toujours eu des gens ici. Là, on doit mettre de la sécurité. Le système d’alarme n’avait jamais été activé ! »

Photo Simon Clark

Techniques de l’époque

La première phase consistera essentiellement à rebâtir le restaurant Il Teatro sur deux étages avec deux cuisines distinctes et quelques salons privés.

Dans le hall d’entrée et devant la façade extérieure, tout sera refait à neuf, la brique, les plâtres, la boiserie, mais de façon identique à ce que c’est maintenant, question de préserver le caractère historique.

« La façade sera reconstruite avec les mêmes techniques de l’époque », a précisé Jean Pilote.

Dans la salle, le plancher de scène et la peinture, visiblement défraîchie, seront refaits, le tapis changé et les murs recouverts d’un tissu spécial fait en Italie. La configuration des chaises et des tables sera revue, et des toilettes seront ajoutées au premier étage.

Une équipe fait des recherches sur les travaux de l’architecte Thomas W. Lamb, qui a refait la salle en 1927. Jean Pilote souhaite garder l’esprit de son travail et peut-être trouver les mêmes couleurs.

« C’est difficile, parce que toutes les photos qu’on a sont en noir et blanc », explique-t-il.

Photo Simon Clark

De retour en juin

La réouverture officielle est prévue pour le 20 juin prochain. Le restaurant, la salle et le revêtement seront complétés. Le nouveau complexe hôtelier sera prêt en juin 2019. Le premier spectacle sera celui de Saturday Night Fever, le 27 juin, qui revient pour 50 soirs.

Avec l’ouverture du Diamant en 2019, le nouveau Capitole et le Palais Montcalm, Jean Pilote croit que la Place d’Youville, qui ne sera plus jamais pareille, sera le nouveau quartier des spectacles de Québec. « On aura un des plus beaux complexes de divertissement au Canada », laisse-t-il tomber.

Un nouveau restaurant entre le Diamant et le Capitole verra le jour également. Les nouvelles images du complexe devraient être dévoilées d’ici deux mois.

► Le service de billetterie est disponible durant les rénovations. Il est aussi possible de réserver des chambres d’hôtel à partir de juin 2018. Une trentaine de chambres seront disponibles.

Le Capitole, depuis 25 ans :

► 260 000 nuitées, donc près de 500 000 personnes qui ont dormi au Capitole.

► 4000 spectacles présentés

► 3 750 000 repas servis

► 4 millions de visites

► Coût des travaux : 37 millions

► Date de construction du bâtiment : 1903