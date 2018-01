UPAC : un procès pour complot impliquant des firmes informatiques et des fonctionnaires débute cette semaine

La requête en exclusion de preuve qui aurait pu mener à un arrêt des procédures dans le dossier judiciaire de trois firmes informatiques de Québec et de trois fonctionnaires a été rejetée du revers de la main par le juge Steve Magnan.

Le procès de Mohamed El Khayat et Jean-François Robidas, cofondateurs de l'entreprise Informatique EBR, de Patrick Fortin, architecte principal d’IBM Canada durant une décennie, de Gilles Gariépy, représentant pour IBM Canada, de Daniel Létourneau, représentant pour IBM, de Jamal El Khaiat, anciennement fonctionnaire chez Revenu Québec et d’Abdelaziz Younsil qui occupait un poste de cadre au ministère de la Sécurité publique, aura finalement lieu comme prévu, cette semaine.

Arrêté en même temps que ses présumés complices, Hamid Iatmanene, ancien fonctionnaire au ministère du Revenu, pourrait quant à lui subir un procès séparé puisque l’avocat qui le représente éprouve présentement des problèmes de santé.

Perquisition

En mars 2015, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) avait arrêté cinq employés et dirigeants des firmes informatiques EBR et IBM Canada ainsi que trois fonctionnaires de l’Agence du revenu du Québec pour les accuser d’abus de confiance, de complot et de fraude de plus de 5000 $.

Selon la preuve recueillie, les accusés auraient comploté afin qu’un consortium formé d’EBR Informatique et d’IBM Canada décroche un contrat de 24 M$ dans le but de fournir une nouvelle plateforme informatique à Revenu Québec, mais l’appel d’offres avait été annulé avant les arrestations parce qu’aucun soumissionnaire n’avait été jugé conforme.

Au début du mois de novembre 2017, les avocats des coaccusés avaient déposé une requête en exclusion de preuve, soumettant au juge que cette dernière avait été obtenue de façon non conforme.

Après avoir pris le tout en délibéré, le président du tribunal a conclu que ce n’était pas le cas et que la preuve recueillie n’entraînait pas de violation pour les accusés.

Seul le lot 2014-1930, qui contient 119 000 documents, sera exclu de la preuve, puisqu’il contient des éléments qui pourraient porter atteinte à la vie privée de certains accusés.