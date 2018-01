[AUDIO] Le Doc Mailloux défend Donald Trump et doute d’Oprah Winfrey comme présidente

Le Doc Mailloux, lundi matin, a pourfendu les détracteurs de Donald Trump et a émis son opinion au sujet d’une éventuelle candidature d'Oprah Winfrey à la présidence des États-Unis.

Il était en ondes avec Catherine Gaudreault et Raphaël Pépin dans Que la Mauricie se lève, au 106,9 FM. Disons que l’animateur de radio a déjà fait davantage l’unanimité dans un studio.

Voici quelques déclarations marquantes

«En tant que psychiatre, c’est gênant... Tous ces nobodies qui hurlent à la maladie mentale chez Trump, c’est gênant. Comme psychiatre, je suis embarrassé. Et en plus, le Parti démocrate qui s’en va solliciter un psychiatre pour qu’il passe ses impressions sur Trump en ne l’ayant jamais évalué. C’est épouvantable, ça.»

«Le type est peut-être plus intelligent que l’on ne croit. J’ai l’impression qu’il est sous-estimé. À titre de psychiatre, je n’ai encore strictement rien vu qui m’inquiète concernant son état mental. Je suis le seul à n’avoir encore rien décelé d’inquiétant... et je suis psychiatre! Tout le monde crie et hurle que c’est une espèce de détraqué.»

«Regardez les résultats objectifs... L’indice Dow Jones a battu un record en 2017. Vous en faites quoi, de ça? Il y a du monde qui s'est rempli les poches copieusement grâce à Donald Trump... et beaucoup de monde! Il a reçu, en un an, plus de premiers ministres et de présidents de pays étrangers que, je crois, les quatre derniers présidents des États-Unis.»

Son opinion sur Oprah Winfrey comme éventuelle présidente

«Je suis gêné de ma réflexion. Il m’arrive, les amis, de me gêner moi-même. Pathétique... Un mot: jugement.»

«A-t-elle un jugement suffisant pour prendre des décisions d’une importance vitale pour le globe terrestre?»

Raphaël Pépin: «Vous trouvez que Donald Trump a plus de jugement pour prendre des décisions?»

«Oui.»

«Un poste politique comme une présidence exige le leadership. Vous m’avez entendu parler du leadership de Max Pacioretty. C’est un grand buteur. On va partir de lui, parce qu’on le connaît tous. C’est un grand buteur, mais c’est une face d’épagneul. Les épagneuls avec les grandes oreilles, là, l’épagneul triste. Le gars, il a marqué un but important, il n’y a pas longtemps, et il n’a même pas souri. C’est un épagneul triste, il a sa personnalité, mais c’est un athlète exceptionnel et un buteur de premier plan. Il est capable de la mettre dedans quand on lui donne la rondelle. OK? Au niveau du leadership, au niveau de l’effet d’entraînement qu’il peut générer, il est à peu près le pire du Canadien. Il est dans le dernier tiers au niveau du leadership et c’est lui qui est capitaine. Revenons maintenant à un président. Oui, il y a un effet d’entraînement, mais quel est le premier rôle d’un président, la première tâche d’un président de compagnie ou d'un président politique, président d’un pays? C’est de [...] s’entourer, de se choisir une équipe. Est-ce qu'Oprah Winfrey est capable de monter une équipe autour d’elle?»

«Oprah Winfrey joue un rôle et elle est très bien entourée. Je pense qu’elle est proche d’être milliardaire ou, sinon, elle l’est. Le peu que j’aie lu sur elle... Et dès qu’on publie quelque chose, honnêtement, je lis à peu près tout sur elle, tout ce qui s’est publié. Pauvre Oprah Winfrey. D’abord, elle a un problème alimentaire. Elle a passé une partie de sa vie à se battre contre l’obésité. Son deuxième principal travail au quotidien, c’est son poids. Si ton problème quotidien est ton poids, comment tu vas concilier monter une équipe à la fois de conseillers et d’exécutants?»

Pour écouter l’extrait complet: