Cette couleur de cheveux sera la plus convoitée en 2018

Si plusieurs ont peur de vieillir, d’autres s’approprient sans hésiter la coloration de leurs grands-parents: le gris, mais version cool.

Apparue sur la toile depuis quelques saisons déjà, cette couleur de cheveux nous a d’abord laissés sceptiques, pour finalement s’installer et devenir la tendance la plus en vue de l’année.

Une publication partagée par Jourdan Dunn (@jourdandunn) le 12 Mars 2016 à 8 :30 PST

La version ombrée est sans aucun doute la façon la plus accessible de porter cette coloration, avant de s’attaquer à toute la tête.

Une publication partagée par Davines North America (@davinesnorthamerica) le 24 Oct. 2017 à 5 :31 PDT

Si vous souhaitez faire le grand saut en 2018, voici ce que vous devez savoir avant de vous rendre chez votre coiffeur.

Vous devrez complètement décolorer vos cheveux pour qu’ils deviennent le plus platine possible afin d’obtenir l’argent le plus glacé.

Une publication partagée par PAU DICTADO (@paudictado) le 7 Janv. 2018 à 1 :13 PST

Il y a de fortes chances que vous deviez décolorer une seconde fois votre chevelure pour qu’elle soit le plus blanche possible pour arriver au résultat souhaité.

Par la suite, assurez-vous que votre coloriste utilise un puissant toner pigmenté bleu-violet afin d’éliminer le jaune présent dans vos cheveux. Maintenant, la colo grise peut rentrer en jeu!

Une publication partagée par Colorist (@_heyhelena) le 7 Janv. 2018 à 6 :24 PST

Pour avoir la bonne nuance de gris, assurez-vous d’apporter des images de référence à votre coloriste, pour qu’il arrive à la formule désirée.

