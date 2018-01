Saint-Nicolas: Une femme perd la vie dans un accident

Une dame de 69 ans est décédée dans une violente collision avec l’arrière d’un poids lourd qui était stationné en bordure de la rue des Carrières à Saint-Nicolas, mardi matin, vers 9h30.

La collision n’a laissé aucune chance à la sexagénaire qui serait décédée sur le coup, selon les premières informations du Service de police de la ville de Lévis (SPVL).

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«L’impact s’est fait avec un semi-remorque qui était stationné en bordure de route, possiblement en attente d’aller mettre de l’essence à la station située tout près. Le chauffeur a entendu un bruit violent et en allant vérifier, il a vu la voiture encastrée dans la remorque», explique le porte-parole du SPVL Maxime Pelletier.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L’accident s’est produit sur la rue des Carrières, située à proximité de la sortie 305 de l’autoroute 20.

Cause à déterminer

Une enquête a été ouverte et aucune cause n’est actuellement écartée par les enquêteurs. «Est-ce que c’est un malaise, une perte de contrôle, une distraction, on ne le sait pas encore. Ça va être déterminé par l’enquêteur en reconstitution», ajoute M. Pelletier.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Ce dernier assure toutefois que le camionneur n’était pas en infraction stationné à cet endroit. L’homme, qui transportait du bois, a été rencontré à titre de témoin par les enquêteurs.

La victime, une femme de 69 ans, est originaire du secteur Lévis.