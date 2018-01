La FTQ croit aux licornes

Vous trouvez cela absurde ? Effectivement, ce l’est. Et la théorie de la FTQ selon laquelle une augmentation du salaire minimum à 15 $ l’heure n’aurait pas d’impacts significatifs est tout aussi loufoque, sinon même plus.

Dans une entrevue radio que monsieur Boyer a accordée à Richard Martineau et moi hier, le syndicaliste a affirmé qu’une hausse aussi drastique n’engendrerait pas d’effets pervers pour les propriétaires de PME de cinq employés et moins (qui représentent 50 % des PME québécoises).

La hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure se traduirait par une augmentation annuelle de 6800 $ par employé, soit 34 000 $ pour cinq employés. Sachant que la majorité des patrons de PME ne gagnent même pas 73 000 $ par année, ces derniers devront immanquablement couper du personnel, réduire les heures ou encore augmenter le prix des services et produits offerts.

Résultats ? Les travailleurs touchant le salaire minimum paieront plus cher pour une multitude de services et verront leurs emplois menacés dans bien des cas. Bravo.

S’il faut reconnaître que les personnes vivant avec le salaire minimum flirtent assurément avec la pauvreté, il faut aussi se dire qu’il y a une limite à vouloir saigner les courageux et vaillants entrepreneurs qui peuplent notre province. Et non, ils ne sont pas tous riches à craquer, quoi qu’en pense l’altruiste patron de la FTQ.