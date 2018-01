La manette Xbox de Sea of Thieves est vraiment trop belle

Yarrr, le prochain jeu de Rare fait déjà des vagues sur le web!

(Pardonnez le jeu de mots.)

Sea of Thieves, le magnifique jeu de pirates, prévu en exclusivité sur la Xbox One et Windows 10, a déjà un beau produit dérivé: une manette Xbox!

La manette mauve est transparente (et rappelle étrangement la fameuse manette mauve de la Nintendo 64) et brille dans le noir grâce à ses taches style « spray paint » vertes. Le thumbstick de gauche a également un design de boussole. Vraiment, la manette est superbe.

Courtoisie

Mais le détail qu’on aime le plus, c’est le trigger de droite qui est en or. Comme un dent de pirate! C’est parfait.

Courtoisie

La sortie de Sea of Thieves est prévue pour le 20 mars 2018, mais sa manette, elle, sort le 6 février. Elle sera vendue à 74,99$ US sur la boutique en ligne de Microsoft. Selon le site, elle sera disponible en ligne seulement.