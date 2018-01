Les joueurs des Remparts offrent du bonheur aux enfants malades

Mardi, pour une 17e année consécutive, joueurs et membres de l’organisation des Remparts de Québec ont égayé le quotidien d’enfants malades hospitalisés au Centre mère-Enfant Soleil du CHU de l’Université Laval.

Photo Simon Clark

Guidés par la mascotte Champion, les Diables rouges ont distribué sourires, cadeaux et autographes à une centaine d’enfants.

Photo Simon Clark

Au fil des discussions, cette visite a toutefois rappelé à ces jeunesses sur lames que la santé n’était pas toujours un contrat à vie offert à tout un chacun.

«Le cancer a durement frappé ma famille et la cause des enfants atteints par cette maladie me tient particulièrement à cœur. vivre en en santé est un privilège qu'il ne faut jamais prendre pour acquis», a mentionné l’attaquant Jesse Sutton.

Associé à Leucan depuis son arrivée à Québec il y a quatre ans, le Terre-Neuvien de 19 ans offre à chaque match une paire de billets à des enfants qui livrent combat à cet ennemi mesquin.

«Durant notre visite, une dame est venue me voir avec une photo de son fils et moi. Cette photo avait été prise à ma saison de 17 ans. C’était émouvant...», a confié Sutton.

Photo Simon Clark

À coeur ouvert

Olivier Mathieu, dont les parents drummondvillois agissent comme famille d’accueil pour les adolescents en difficulté d’apprentissage ou aux prises avec des problèmes de drogue, est conscient de l’inégalité de la jeunesse devant la santé. Qu’elle soit physique ou mentale.

«Quand tu discutes avec le père d’un enfant (âgé d’un mois) qui vient de subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert, ça remet en perspective quelques-uns de nos petits problèmes quotidiens de hockeyeurs», a mentionné l’attaquant de 17 ans.

Photo Simon Clark

«Puis, quand tu observes le sourire d’un jeune auquel notre capitaine Matthew Boucher a promis de lui remettre la rondelle autographiée de son prochain but, ça fait du bien en dedans.

«C’est durant ces occasions que tu constates que les Remparts ne forment pas seulement un club de hockey, mais ils forment une grande famille avec leurs partisans.»

Photo Simon Clark

Question sans réponse

Mathieu, qui a généralement une opinion ou une réponse à tout, est demeuré bouche bée à la suite d’une question d’un garçon de 8 ans.

«Il m’a demandé qui se cachait sous le costume de Champion! J’ai dû lui répondre que je l’ignorais. Mais, je lui ai fait promettre de me le dire s’il venait qu’à le savoir!»

Mercredi après-midi, plusieurs porte-couleurs des Diables rouges visiteront l’école secondaire Jésus-Marie de Beauceville.