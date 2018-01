Mes jambons

Ils sont partis comme deux ados. Pourtant, mes deux chums ne sont pas des agneaux du printemps. Denis (Labrecque) a 69 ans, Jean (Langevin) en a 61. Avec un mignon sac à dos d’une trentaine de livres chacun, ils ont volé 14 heures, de Trudeau à Pékin. Ils ont attendu deux heures avant de voler 4 autres heures et de descendre dans la douce et trépidante Thaïlande. Pas deux semaines, pas un mois... ils y seront deux mois. Objectif ? Le repos total, la globale farniente. Six mois qu’ils se préparent, qu’ils cherchent, questionnent et s’imaginent. Deux célibataires endurcis, à peu près retraités, bons vivants et sans aucune attente, ils ont choisi, pour fuir l’hiver, de se la couler douce, l’exotisme et le fric. Incroyable comme tout est moins cher. Trente dollars la nuit et vous avez un bon hôtel. La bouffe, les transports, les sorties sont une petite fraction de ce qu’il en coûte ici. Et si on déchiffre la dévaluation de notre dollar avec l’américain, la Floride est un pensez-y même pus.

PACIO-TOUK-TOUK

Le vol ? Montréal-Bangkok, aller-retour, ne leur coûte pas mille dollars sur Air China. Le prix des forfaits de téléphone est ridiculement bas et on pourra se parler à volonté pour 8 cents la minute. Je les ai toutefois prévenus que je ne serai pas le p’tit gars sur les commissions au Québec.

J’aimerais être un petit oiseau. Je les imagine déjà assis dans un touk-touk en se demandant si Pacioretty a vraiment recommencé à scorer. Dans un mois, ils ne penseront plus à ça. Et, dans deux mois, Pacioretty non plus. Quand tu dis que, nous, ici, on croit qu’on a une faveur du ciel parce qu’il fait moins six et que mes deux jambons doivent se cacher sous les parasols.

Quelle injuste vie !

MARDIMES

Une compagnie qui va mal, c’est lorsque 80 % de ses profits proviennent de la machine à café.

110 %, autrefois, c’était une émission de sport. Aujourd’hui, c’est une urgence peu occupée.

Politicien est tellement croche qu’il parle en italique.

La facilité de parler est souvent l’impuissance de se taire.

Merci à St-Redoux pour faveur obtenue.

À DEMAIN

Juste vous dire que... nous ne sommes que dans la troisième semaine de l’hiver. Je disais ça de même.