Pour la 49e année...

C’est ce midi que l’organisation du Tournoi national atome Desjardins de Lévis donnera tous les détails de sa 49e présentation, qui se tiendra du 15 au 28 janvier 2017 aux arénas de Lévis et André-Lacroix.

Le président du Tournoi, Michel Gagné, présentera les nouveautés et les présidents d’honneur de l’événement Sandra Boutin et Martin Labrie, propriétaires de Transport Martin Labrie.

40 ans

Joyeux anniversaire de naissance à Mélissa­­­ Pilote (photo), de Québec, qui travaille chez Les Constructions BE-CON, depuis 20 ans, et qui a 40 ans aujourd’hui. Mélissa, qui adore recevoir et faire la cuisine, a aussi une autre passion : celle des courses automobiles. Elle ne se fait pas prier pour accompagner son conjoint Marcel­­­ Bédard aux programmes présentés durant l’été. Mère d’un garçon de 10 ans (Antony), Mélissa aime aussi se retrouver avec sa famille et ses amis.

Pas d’excuses

Les amateurs de courses d’obstacles sont invités à rencontrer ce soir, à l’occasion d’un cocktail (5 à 7) au Portofino du Vieux-Québec, l’athlète Yannick Dumont (photo), qui reviendra sur sa participation et sa performance de haut niveau au Spartan race Iceland Ultra world Championship 2017, de décembre dernier. Yannick a « survécu » à 21 heures et 45 minutes d’activités, dont 18 heures et 30 minutes de courses sans arrêt, pour parcourir 62 km avec tous les obstacles à traverser.

Soirée des Personnalités

Mathieu Castilloux (photo), propriétaire du Boston Pizza St-Nicolas, a accepté la présidence d’honneur de la 8e Soirée des Personnalités qui se tiendra le mercredi 21 février, à 17 h 30, au Grand Village à Lévis (secteur St-Nicolas). Lancée en 2011, cet événement réunit plus de 200 personnes qui, le temps d’une soirée, sont servies par une vingtaine de personnalités aspirantes serveurs ou serveuses. Les profits de la soirée permettront au Grand Village de poursuivre sa mission, qui est de faire vivre des expériences enrichissantes et adaptées aux enfants, adolescents et adultes vivant avec des besoins spécifiques et aider leur famille en leur offrant un répit où ils savent l’usager en sécurité. Renseignements : Marie-Pier Noreau au 418 831-1677 poste 2.

L’Arche L’Étoile

Bruno Roussin (photo), président-directeur­­­ général Société immobilière Bruno Roussin, a accepté la présidence d’honneur du 7e tournoi de golf bénéfice de L’Arche L’Étoile de Québec, qui aura lieu le mercredi 15 août, à 13 h, au club de golf de Lotbinière. L’Arche L’Étoile accueille des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, dans ses quatre foyers et son Centre de jour, dans le quartier St-Sauveur à Québec. Renseignements : http://arche-quebec.ca.

Anniversaires

Kate Middleton (photo), duchesse de Cambridge et épouse du prince William, 36 ans... Marie-Andrée Houde, de Marie-Andrée Houde Communications... Mathieu Garon, ex-gardien de but de la LNH et de la KHL, 40 ans... Sergio Garcia, golfeur de la PGA, 38 ans... Lara Fabian, chanteuse née en Belgique, 48 ans... Bruce Boudreau, entraîneur du Wild du Minnesota de la LNH, 63 ans... Crystal Gayle, chanteuse américaine, 67 ans... Joan Baez, chanteuse folk, 77 ans.

Disparus

Le 9 janvier 2017. Andréanne Sasseville­­­ (photo), 42 ans, animatrice (Sirius XM)... 2014. André Savard, 68 ans, retraité de la Ville de Québec (attaché de presse des maires Gilles Lamontagne et Jean Pelletier)... 2012. Ronald Caron, 82 ans, le prof Caron (Blues de St-Louis)... 2011. Gaston L’Heureux, 67 ans, animateur de télévision... 2011. Jacques Plante, 73 ans, ex-représentant publicitaire radio-télé­­­... 2009. Alphonse Dufour, 90 ans, de La Malbaie, fondateur de l’ANCAI...