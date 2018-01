Un album solo pour le chanteur des Seasons

Le cadet des frères Chiasson, l'un des leaders de la formation The Seasons, lancera en février un album solo sous étiquette Simone Records.

C’est sous le nom de scène Hubert Lenoir que le jeune homme de 23 ans fera paraître Darlène, qu’il a d’ailleurs réalisé lui-même à Québec, avec l’aide d’Alexandre Martel (Anatole, Mauves).

«C'est un album concept et un roman. Il y a aussi un film et une série d’illustrations. J’appelle ça un opéra postmoderne, sur le coming of age d’une génération», a confié le jeune artiste au journaldequebec.com.

Fille de personne II, le premier extrait de cet album, marie plusieurs genres, R&B, pop, jazz et glam rock, sans renier l’influence de Claude Dubois...

«Je suis revenu d’une tournée de deux ans avec mon groupe il y a un an presque jour pour jour. Je me suis mis à regarder des films de Nathalie Portman, à manger du fast food, à écouter du motown et du stax, j’écoutais compulsivement tous les vinyles de Claude Dubois, beaucoup de jazz aussi. J’ai commencé à écrire un album concept. Je voulais partir de zéro», dit-il.

Ce projet surprise et multidisciplinaire a été réalisé avec sa meilleure amie et amoureuse Noémie D. Leclerc, l’auteure du roman. Telles de vraies âmes sœurs, les deux jeunes artistes écrivaient chacun de leur côté avant de réaliser qu’ils racontaient la même histoire.

Le livre et l’album peuvent exister séparément, mais sont voués à chercher la part manquante, comme complémentaires et destinés à se retrouver.

«On a grandi à Beauport, en banlieue de Québec. J’habitais à 10 minutes de chez elle. Je l’ai rencontrée 19 ans après ma naissance. C’est un projet qui parle de ça, d’amour, d’ennui et d’errance», explique Hubert Lenoir.

Darlène sera sur les tablettes le 2 février prochain, sous étiquette Simone Records.