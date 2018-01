Des personnages dans des situations délicates

La lutte que mène Claude à l’égard de Jean-Luc est hautement actuelle. Lui, actionnaire d’un grand cabinet et avocat émérite aux mains longues, voit sa réputation ternie à cause de quelques dénonciations. Mais, comme dans la vie, on voit à quel point il est délicat et difficile de révéler les inconduites face à des crapules de pouvoir. Jean-Luc tient le coup et refuse de s’avouer vaincu, préférant ­scander une poursuite personnelle plutôt que d’avouer ses ­déviances. Des Jean-Luc de Vries, il y en a. Le hic, c’est que Claude en a fait une lutte pratiquement plus personnelle que sociétale. Et ses démons la rattrapent. Si Jean-Luc est sur la corde raide à la suite d’allégations d’agressions sexuelles, Claude voit des dépendances refaire surface. Chacun connaît les faiblesses de l’autre et c’est dangereux.