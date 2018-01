Deux Québécoises agressées sexuellement par un masseur à Cuba

Deux Québécoises de passage à Cuba pour célébrer la nouvelle année ont été agressées sexuellement par un masseur dans un hôtel de Varadero.

Inspirées par le mouvement de dénonciation des inconduites sexuelles, les deux cousines ont décidé de porter plainte contre leur agresseur.

Mais l’expérience a été traumatisante, comme ont témoigné Myriam Grenier et Ariane Pearson à l’émission Denis Lévesque mercredi.

Les vacances à l’hôtel Sun Beach se sont déroulées normalement jusqu’au 2 janvier. Ce jour-là, le temps était maussade et Mme Pearson a proposé à sa cousine d’aller se faire masser.

Le suspect est un employé de l’hôtel responsable de remettre les serviettes aux vacanciers et d’animer des activités.

C’est cet homme qui aurait proposé aux deux Québécoises de les masser.

Il aurait même dit : «Dans la vie, au Québec, je suis certifié massothérapeute. Je ne pratique plus, mais j’ai quand même le diplôme».

Les deux vacancières n’ont pas douté de ses paroles.

Myriam Grenier a été la première à se faire masser et elle a trouvé étrange le comportement de l’homme.

«Il allait dans les limites de l’acceptable, il a massé entre mes seins entre autres, mais c’était surtout des phrases étranges qu’il m’a dites, comme : Détends-toi, Fais comme si tu faisais l’amour, T’as des belles fesses», raconte-t-elle.

Vint ensuite le tour d’Ariane Grenier qui avait été avertie par sa cousine des comportements du masseur.

«Les Cubains sont très charmeurs et pour eux ce n’est pas déplacé. Je n’ai pas senti à ce moment-là que je devais me sentir en danger», explique la Québécoise.

Mme Grenier affirme avoir tenté de contenir les ardeurs du masseur, mais il était beaucoup plus grand et plus costaud qu’elle.

«J’ai tenté de m’en sortir. Non, je n’ai pas crié et on me l’a reproché. Est-ce que j’ai essayé de me relever? À tout moment. Est-ce que j’ai été empêchée de le faire? À tout moment également.»

Il avait sorti des condoms

La victime affirme que l’homme avait même sorti des condoms dans l’espoir d’aller plus loin que les attouchements.

Mais elle a finalement réussi à sortir de la pièce et à rejoindre sa cousine.

C’est au retour dans leur chambre que les deux Québécoises ont vraiment réalisé ce qui s’était passé.

Elles ont déposé le lendemain une plainte à l’agence de voyages Sunwing et les policiers cubains ont été appelés sur les lieux pour réaliser leur interrogatoire.

«On a été neuf heures de temps avec la police cubaine, la sécurité de l’hôtel et le gérant de l’hôtel», témoigne Ariane Pearson.

On leur a ensuite demandé d’identifier le témoin en prison dans des conditions difficiles.

Elles gardent un goût très amer de ce voyage à Cuba. Elles n’ont toutefois aucun regret d’avoir porté plainte contre l’agresseur.