Guide de la pourvoirie 2018

La toute nouvelle mouture du Guide de la pourvoirie, répertoire annuel des pourvoiries du Québec proposant plus de 330 fiches détaillées pour des destinations vacances au Québec, est disponible depuis quelques semaines. En plus, le guide inclut encore une fois cette année un cahier culinaire de 7 recettes à réaliser sur le grill durant un séjour en pourvoirie, réalisé en collaboration avec le pro du BBQ, Max Lavoie de BBQ Québec. Voir photo sur cette page.

Objectif atteint et dépassé

Photo courtoisie

Le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour a non seulement atteint mais dépassé son objectif dans sa campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim ». En effet, la somme de 35 000 $ a été recueillie, soit 117 % de l’objectif fixé. Sur la photo, de gauche à droite : Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide Roc-Amadour ; Luce Sauvageau, directrice musicale de l’Ensemble Vocal Chanterelle ; Sylvie Denis, responsable de l’Ensemble Vocal Chanterelle ; Pierre Denis, musicien et organisateur de spectacles ; Pascal Bourboin propriétaire de Provigo 1re Avenue ; Marc Provost, président de la Fondation Gilles Kègle ; Mario Hébert, animateur communautaire au Service d’entraide et Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour.

Un fidèle partenaire

Photo courtoisie

Centre étape peut compter, pour une 5e année consécutive, sur l’appui de Patrick Ouellet, propriétaire de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport, et de son équipe. Du montant de 1404 $ remis à l’organisme, le 15 décembre dernier, une partie de la somme permettra à Centre étape de remettre deux bourses de persévérance de 500 $ chacune à des clientes ayant réussi un retour aux études. L’autre partie sera utilisée pour le fonds d’aide d’urgence qui vise à aider les femmes dans une situation plus précaire à poursuivre leur démarche de recherche d’emploi ou de retour aux études. Centre étape œuvre auprès des femmes de la région de Québec depuis 1979. De gauche à droite, sur la photo : Anh Danh Vo, gérant de la pharmacie ; Diane Joncas, directrice générale de Centre étape ; Lisette Lepage, présidente du c.a. de Centre étape et Patrick Ouellet, propriétaire.

Pour changer d’air...

Photo courtoisie

Offert à la grandeur de la province au coût de 4,95 $ plus taxes, le Guide de la pourvoirie, édition 2018 (photo), se retrouve dans la plupart des magasins de chasse et pêche (Latulippe, Pronature, Écotone, etc.), les kiosques à journaux, tabagies, Canadian Tire, Walmart, ainsi que dans plusieurs salons chasse, pêche et plein air destinés aux consommateurs. Lors des salons, le guide sera vendu à un prix réduit de 3 $ au kiosque des Pourvoiries du Québec. Il est aussi possible de se procurer le guide en format papier ou virtuel sur la boutique en ligne des Pourvoiries du Québec au www.guidedelapourvoirie.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Étienne Drapeau (photo) chanteur de Québec issu de Star Académie 2004, 40 ans... Normand Léveillé, hockeyeur québécois (Bruins : 1981-82), 55 ans... Michael Fortier, ancien ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 56 ans... Rod Stewart, chanteur britannique, 73 ans... Bernard Derome, ex-lecteur du Téléjournal, 74 ans... Guy Chevrette, député de Joliette (1976-2002), 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 janvier 2017. Pierrette Saint-Martin Charles (photo) 79 ans, mère du chanteur Gregory Charles... 2016. David Bowie, 69 ans, chanteur, compositeur, producteur de disques et acteur britannique... 2015. Mgr Pierre-André Fournier, 71 ans, archevêque de Rimouski... 2013. Claude Nobs, 76 ans, fondateur du Festival de Jazz de Montreux (Suisse)... 2009. Jean Pelletier, 73 ans, maire de Québec de 1977 à 1989.