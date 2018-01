L’État, vache à lait des Bombardier-Beaudoin

C’est pitoyable de voir à quel point le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec sont à la merci de la famille Bombardier-Beaudoin.

Chaque fois que des entreprises de la célébrissime famille se retrouvent dans le trouble, comme ce fut le cas à trois reprises ces dernières années, Québec et la Caisse sentent l’obligation de les secourir en allongeant des milliards de dollars. Et ce, toujours sous le même prétexte : sauver les entreprises de la famille en vue de protéger des emplois !

Un mois plus tard, c’était au tour de la Caisse de dépôt et placement du Québec d’allonger 2 milliards $ dans le redressement de Bombardier Transport. Et en août 2016, la Caisse et Québec réinvestissaient des centaines de millions $ dans McInnis, la nouvelle cimenterie gaspésienne des Bombardier-Beaudoin, dont les coûts de construction ont fait l’objet d’un dépassement de 450 millions $, pour atteindre 1,55 milliard $.