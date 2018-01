Merci de m’avoir intimidé

«Tu es gros! Tu es laid! Tu n'es bon à rien! Tu n’as pas d’amis! Personne t’aime!»

Ah, les joies d’être étudiant...

À l’école, il n’y a que trois groupes de personnes: les intimidateurs, les témoins et les intimidés.

Moi, je faisais partie de la troisième catégorie.

En fait, je vous avoue avoir été intimidé parce que j’ai envie qu’on se parle entre nous, les rejetés, les pas cool.

Parce que toi et moi, on le sait, c’est quoi, se faire regarder de travers en marchant dans un corridor bondé de gens.

On le sait, c’est quoi, manger seul à une table dans la cafétéria.

On le sait, c’est quoi, se faire répéter tous les jours les mêmes insultes.

Donc, on se comprend.

Je sais ce que tu penses. Tu sais très bien ce qui s’en vient. Un autre qui va te dire de dénoncer, qui va te dire que, dans notre société, c’est tolérance zéro face à l’intimidation et que les personnes qui t’ont humilié devraient être punies sévèrement.

Non. Je ne te dirai pas ça.

Je te l’ai dit, on est semblables.

Ce discours, c’est bien beau dans les communiqués aux parents et sur les affiches qui tapissent les corridors des écoles, mais on sait qu’il ne change pas vraiment les choses au quotidien.

Dénoncer... Si seulement c’était simple

Ça fait si peur, c’est si stressant, ça prend tellement de courage, mais soyons réalistes: même les adultes victimes d’actes criminels de nature sexuelle, physique ou psychologique ne dénoncent que très rarement leur agresseur.

Pourquoi donc s’attendre à ce que les jeunes fassent ce que même les adultes ont de la difficulté à faire?

Mais il y a une autre manière de voir les choses. Elle n’est pas simple, mais en ce qui me concerne, elle a fonctionné.

En fait, ce que j’ai envie de te dire, même si ça va te sembler complètement absurde, c’est que, dans quelques années, tu vas te rendre compte que toute cette douleur, toute cette colère, toute cette tristesse t’auront servi.

«Comment faire rire de moi et recevoir des insultes pourrait me servir un jour?»

Dans un certain temps, tu vas pouvoir regarder ces personnes-là dans les yeux et leur dire qu’elles avaient tort sur toute la ligne.

Parce que tu vas être un super bon humoriste et tu vas donner des spectacles devant ces personnes qui t’ont intimidé et, à la fin, ils vont se lever et t’applaudir.

Parce que tu vas être un des meilleurs comptables de la ville et ces personnes qui te regardaient de haut vont cogner à ta porte pour que tu les aides à faire leur rapport d’impôts, chose que, toi, tu pourrais faire les yeux fermés.

Parce qu’un soir d’hiver, quand la personne qui te traitait toujours de «bouboule» il y a 10 ans va oublier de fermer son rond de poêle, ce sera toi le pompier qui va risquer sa vie pour aller éteindre le feu et sauver sa maison.

Tu ne le sais peut-être pas encore, c’est peut-être encore flou pour toi, mais dans quelque temps, un mois, un an, trois ans, tu vas probablement te trouver une passion.

Tu ne seras pas le meilleur au début, ça, c’est sûr. Il y a des fois où tu vas penser que ce n’est pas fait pour toi, que tu devrais faire autre chose. Ce sera peut-être le cas. Mais essaie autre chose, essaie!

Parce que tu vas trouver. Et quand tu auras trouvé, tu vas même avoir hâte que ton réveil sonne le matin pour aller pratiquer et t’améliorer. Je te le jure, ça se peut!

Devenir le meilleur

Quand tu vas avoir trouvé ce qui t’allume, ce dans quoi tu es bon, tu vas vouloir devenir le meilleur.

Toi et moi, on a rarement été les meilleurs dans quoi que ce soit pendant notre jeunesse.

On a souvent été les derniers choisis, ceux avec qui personne ne voulait travailler.

Quand j’étais à l’école, on a souvent ri de moi. Des surnoms désagréables, j’en ai porté plus d’un. Quand arrivait le temps de faire les équipes, en éducation physique, j’étais tout le temps le dernier choisi et je trouvais ça dur.

Mais tu sais quoi? Aujourd’hui, je réalise qu’être le capitaine de l’équipe des rouges au basketball, ce que j’aurais tant aimé être à l’époque, est pas mal moins gratifiant que d’avoir un emploi qui me passionne.

Moi, ma passion, c’est les mots. Parler, écrire... tout ce qui implique la communication interpersonnelle. Écrire dans le journal, sur internet, faire de la radio, réaliser des entrevues, etc.

C’est pourquoi je t’écris aujourd’hui.

Je n’encourage pas l’intimidation et je ne l’encouragerai jamais, soyons clairs, mais le message que je t’envoie, c’est que, même si ça te semble peut-être impensable pour l’instant, je peux t’assurer que si tu t’accroches, un jour, après avoir bravé toutes les tempêtes, tu vas pouvoir regarder droit dans les yeux ces personnes qui t’en ont fait baver et leur dire avec toute la fierté du monde...

«Merci de m’avoir intimidé, tu m’as rendu plus fort.»

Tu as besoin d’aide ou tu aimerais parler à quelqu’un? Appelle Tel-jeunes au 1 800 263-2266 ou envoie-leur un texto au 514 600-1002.